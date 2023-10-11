外資大撒幣買金融、半導體 狠砍緯創近6萬張

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】台股國慶連假休市期間，哈瑪斯突襲以色列引爆中東戰火，聯準會官員釋出鴿派言論，公債殖利率下滑，美股連漲3天，帶動台股今天大漲151.46點，收16,672.03點，收復半年線，成交量3,589億元，價量俱揚。台積電大漲12元、金融類股漲幅逾2%，但AI、航運族群重挫，緯創大跌9.49%、廣達6.48%，長榮也下殺6.76%。

今天外資買超231.08億元，投信買超10.96億元，自營商買超12.48億元，合計3大法人買超254.53億元。

外資今天買超最大族群為金融股，入榜前10名包括永豐金、中信金、國泰金、兆豐金、元大金等5檔。買超逾1萬張者還有開發金11,966張、新光金11,803張、玉山金10,763張。總計加碼萬張以上的金融股就有8檔。

除金融股外，外資買超較多族群則為半導體，入榜前10名包括聯電、矽統、台積電、華邦電等4檔，其中矽統今天漲停，創21年新高價。台積電漲逾2%、聯電3.7%、華邦電也漲1.8%。

半導體相關ETF中信關鍵半導體（00891）也加碼7,664張，高股息ETF敲進國泰永續高股息（00878）1.8萬張。

緯創遭砍5.9萬張，股價重挫逼近跌停

至於賣超則以AI及航運股為主，緯創大砍5.9萬張，股價重挫逼近跌停，同族群英業達賣超1萬張、技嘉7,068張、廣達4,104張。

航運股長榮航、陽明都砍逾萬張、長榮7,899張、慧洋-KY也減碼4,599張。

法人表示，台股今天價量俱揚，盤中一度大漲逾2百點、突破季線，從技術面觀察，9月22日低點16,202點、10月4日低點16,203點形成「W底」，今天指數越過頸線16,575點，複合底成形，成交量也站上5日及20日均量，盤勢有利多方。基本面觀察，製造業PMI中的新訂單率先站上50榮枯線，景氣有谷底翻揚跡象。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)48,327張、永豐金(2890)27,758張、中信金(2891)26,615張、矽統(2363)19,416張、台積電(2330)18,943張、國泰金(2882)18,623張、國泰永續高股息(00878)18,264張、兆豐金(2886)17,931張、元大金(2885)13,155張、華邦電(2344)13,104張。

外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)59,173張、長榮航(2618)14,389張、英業達(2356)10,984張、陽明(2609)10,871張、元大滬深300正2(00637L)10,438張、群創(3481)10,098張、中工(2515)8,260張、中鋼(2002)8,169張、長榮(2603)7,899張、定穎投控(3715)7,275張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。