遠東百貨、city’super攜加拿大駐台北貿易辦事處合推300件原裝美味

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10月17日前滿額抽露營推車、野餐墊等Roots露營小物 打造楓紅美食之旅，用味蕾遊楓葉國 頂級黑牛、冰酒、液體黃金「楓糖漿」用「食」力攬客。

素有「楓葉之國」美譽之稱的加拿大，9月下旬至10月中旬即是楓紅滿開的最美季節，適逢許多消費者安排賞楓行程，遠東百貨、city'super攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會、卑詩省、安大略省及加拿大知名休閒品牌Roots即日起至10月17日，於全台8店同步登場，祭出超過300項加拿大原裝美食，有高達7成為獨家販售，共同打造今年規模最大的「加拿大楓紅美食之旅」，針對連續4天雙十連假更祭出代表性美食，包括加拿大家戶必備經典楓糖漿、頂級加拿大黑牛肉品、珍稀冰酒以及加拿大卑詩省出產優質的天然有機食品，獨家新上架「Frenature蔓越莓/藍莓凍乾」、「Dan-D Pak早餐穀片系列」等必買美味，加拿大機能軟糖第一品牌「禾寶藍Herbaland機能軟糖」亦首次開賣。「禾寶藍Herbaland無糖機能軟糖」20包一盒特價396元-484元不等，全系列使用健康蔬果製成，無額外添加糖、防腐劑，適合小小孩方便補充營養。

看準戶外露營風氣日盛，祭出頂級加拿大安格斯黑牛、加拿大生柳葉魚等以饗饕客，假日亦在全台city’super分店舉辦加拿大牛肉試吃活動。消費滿1000元即有機會抽中價值近3千元的Roots森林露營推車、森林野餐墊以及Roots酒精護手乳等多種精緻露營小物。適逢Roots 50週年，活動期間憑city’super會員卡或不限金額消費發票，可至指定Roots專櫃兌換100元商品抵用券，現場消費再贈Roots璀璨金購物袋壹只。

適逢百貨周年慶開跑，city’super於「加拿大展」祭出頂級鮮味！不同於其他國家使用牧草餵養牛，加拿大牛採用優質穀物的精心飼育，也因如此加拿大牛肉具有無與倫比的風味和大理石油花紋，同時加拿大為北美唯一執行全國牛隻標識系統的國家，等於每頭牛都能溯源，成就世界認可頂級牛肉。針對露營菜餚中很受歡迎的野炊風牛排料理，加拿大黑牛沙朗牛排300g原價1050元，特價850元。

被譽為「液體黃金」的楓糖漿，全球產量逾7成皆源於加拿大。可鹹可甜楓糖漿不僅是加拿大家戶必備經典美味，延伸至餅乾、咖啡加上楓葉包裝更是加拿大必買伴手禮。推薦「The Maple Treat蜜琥珀純楓樹糖漿」250ml一瓶原價295元，特價265元，不僅「楓味」相當明顯，也是五星主廚最喜愛調味品；city’super獨賣加拿大百年品牌「DARE楓糖奶油夾心楓葉造型餅乾」300g一盒原價250元，特價220元。

用味蕾體驗加拿大秋色魅力 品味頂級加拿大黑牛、海鮮、楓糖漿等經典食材

因擁有豐富的天然資源、無污染的環境以及高標準食品檢驗法規等條件，讓加拿大天然有機商品更受消費者歡迎，根據city’super觀察疫後消費者更加重視健康，強調安心及健康的天然有機食品更受青睞。於加拿大卑詩省生產製造，遠東百貨、city’super獨賣優質純天然加拿大頂級蜂蜜隨身包「Bee Family 藍莓/蔓越莓/檸檬蜂蜜隨身包」一盒10g*10包原價320元，特價305元。用頂級天然純淨原料製成，經加拿大官方食品安全監管機構「加拿大食品檢驗局CFIA」認證，方便隨身攜帶補充營養。

city’super引珍稀冰酒、加拿大威士忌、金曲歌王聯名酒款限定販售

加拿大是全世界最大冰酒生產國，且遵照葡萄酒釀造商品質聯盟（Vintners Quality Alliance, VQA）的嚴格標準所生產，冰酒是在樹上自然結冰的葡萄，當溫度降到攝氏零下八度，由人工採擷後直接榨汁釀造而成。葡萄在結冰過程會增加其甜度，而成熟的葡萄會增加其酸度，使冰酒風味更獨一無二。city’super蒐羅多款加拿大得獎冰酒，包括曾得過2015年法國葡萄酒烈酒大賽年度最佳酒「加拿大畢麗特利冰酒」375ml原價1900元，特價1500元。復興、板橋店限定，卑詩省「濠久酒莊Tender Hope Winery」與金曲歌王蕭敬騰合作推出兩款Jam Hsiao 17 Neon9聯名限量酒，分別是紅葡萄酒尊爵款黑皮諾（Pinot Noir Reserve）與白中白（Blanc de Blanc）氣泡酒；黑皮諾單瓶原價為2450元，特價2199元；白中白單瓶原價為2300元，特價1999元。