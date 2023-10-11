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遠東百貨、city’super攜加拿大駐台北貿易辦事處合推300件原裝美味

  • 工商時報 郭亞欣
遠東百貨、city’super、加拿大駐台北貿易辦事處三方聯合舉辦「加拿大楓紅美食之旅」，由遠東百貨董事總經理暨 city‘super董事長徐雪芳（圖中）與加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民Jim Nickel代表、加拿大牛肉協會行銷總監高紹君（左1）、city’super營運長劉朝雄（左2）共同揭開序幕。
遠東百貨、city’super、加拿大駐台北貿易辦事處三方聯合舉辦「加拿大楓紅美食之旅」，由遠東百貨董事總經理暨 city‘super董事長徐雪芳（圖中）與加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民Jim Nickel代表、加拿大牛肉協會行銷總監高紹君（左1）、city’super營運長劉朝雄（左2）共同揭開序幕。

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10月17日前滿額抽露營推車、野餐墊等Roots露營小物 打造楓紅美食之旅，用味蕾遊楓葉國 頂級黑牛、冰酒、液體黃金「楓糖漿」用「食」力攬客。

素有「楓葉之國」美譽之稱的加拿大，9月下旬至10月中旬即是楓紅滿開的最美季節，適逢許多消費者安排賞楓行程，遠東百貨、city'super攜手加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會、卑詩省、安大略省及加拿大知名休閒品牌Roots即日起至10月17日，於全台8店同步登場，祭出超過300項加拿大原裝美食，有高達7成為獨家販售，共同打造今年規模最大的「加拿大楓紅美食之旅」，針對連續4天雙十連假更祭出代表性美食，包括加拿大家戶必備經典楓糖漿、頂級加拿大黑牛肉品、珍稀冰酒以及加拿大卑詩省出產優質的天然有機食品，獨家新上架「Frenature蔓越莓/藍莓凍乾」、「Dan-D Pak早餐穀片系列」等必買美味，加拿大機能軟糖第一品牌「禾寶藍Herbaland機能軟糖」亦首次開賣。「禾寶藍Herbaland無糖機能軟糖」20包一盒特價396元-484元不等，全系列使用健康蔬果製成，無額外添加糖、防腐劑，適合小小孩方便補充營養。

看準戶外露營風氣日盛，祭出頂級加拿大安格斯黑牛、加拿大生柳葉魚等以饗饕客，假日亦在全台city’super分店舉辦加拿大牛肉試吃活動。消費滿1000元即有機會抽中價值近3千元的Roots森林露營推車、森林野餐墊以及Roots酒精護手乳等多種精緻露營小物。適逢Roots 50週年，活動期間憑city’super會員卡或不限金額消費發票，可至指定Roots專櫃兌換100元商品抵用券，現場消費再贈Roots璀璨金購物袋壹只。

適逢百貨周年慶開跑，city’super於「加拿大展」祭出頂級鮮味！不同於其他國家使用牧草餵養牛，加拿大牛採用優質穀物的精心飼育，也因如此加拿大牛肉具有無與倫比的風味和大理石油花紋，同時加拿大為北美唯一執行全國牛隻標識系統的國家，等於每頭牛都能溯源，成就世界認可頂級牛肉。針對露營菜餚中很受歡迎的野炊風牛排料理，加拿大黑牛沙朗牛排300g原價1050元，特價850元。

「加拿大楓紅美食之旅」，針對連續4天雙十連假更祭出代表性美食以及加拿大卑詩省出產優質的天然有機食品。
「加拿大楓紅美食之旅」，針對連續4天雙十連假更祭出代表性美食以及加拿大卑詩省出產優質的天然有機食品。

被譽為「液體黃金」的楓糖漿，全球產量逾7成皆源於加拿大。可鹹可甜楓糖漿不僅是加拿大家戶必備經典美味，延伸至餅乾、咖啡加上楓葉包裝更是加拿大必買伴手禮。推薦「The Maple Treat蜜琥珀純楓樹糖漿」250ml一瓶原價295元，特價265元，不僅「楓味」相當明顯，也是五星主廚最喜愛調味品；city’super獨賣加拿大百年品牌「DARE楓糖奶油夾心楓葉造型餅乾」300g一盒原價250元，特價220元。

用味蕾體驗加拿大秋色魅力 品味頂級加拿大黑牛、海鮮、楓糖漿等經典食材

因擁有豐富的天然資源、無污染的環境以及高標準食品檢驗法規等條件，讓加拿大天然有機商品更受消費者歡迎，根據city’super觀察疫後消費者更加重視健康，強調安心及健康的天然有機食品更受青睞。於加拿大卑詩省生產製造，遠東百貨、city’super獨賣優質純天然加拿大頂級蜂蜜隨身包「Bee Family 藍莓/蔓越莓/檸檬蜂蜜隨身包」一盒10g*10包原價320元，特價305元。用頂級天然純淨原料製成，經加拿大官方食品安全監管機構「加拿大食品檢驗局CFIA」認證，方便隨身攜帶補充營養。

city’super引珍稀冰酒、加拿大威士忌、金曲歌王聯名酒款限定販售

加拿大是全世界最大冰酒生產國，且遵照葡萄酒釀造商品質聯盟（Vintners Quality Alliance, VQA）的嚴格標準所生產，冰酒是在樹上自然結冰的葡萄，當溫度降到攝氏零下八度，由人工採擷後直接榨汁釀造而成。葡萄在結冰過程會增加其甜度，而成熟的葡萄會增加其酸度，使冰酒風味更獨一無二。city’super蒐羅多款加拿大得獎冰酒，包括曾得過2015年法國葡萄酒烈酒大賽年度最佳酒「加拿大畢麗特利冰酒」375ml原價1900元，特價1500元。復興、板橋店限定，卑詩省「濠久酒莊Tender Hope Winery」與金曲歌王蕭敬騰合作推出兩款Jam Hsiao 17 Neon9聯名限量酒，分別是紅葡萄酒尊爵款黑皮諾（Pinot Noir Reserve）與白中白（Blanc de Blanc）氣泡酒；黑皮諾單瓶原價為2450元，特價2199元；白中白單瓶原價為2300元，特價1999元。

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