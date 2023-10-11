恒大欠債引發存戶擠兌 滄州銀行秀現金牆救信心

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中國恒大集團主席許家印涉犯罪被採取強制措施後，市場傳出一份恒大欠款銀行表，其中傳欠河北滄州銀行人民幣30億元，引發存戶恐慌擠兌。滄州銀行除澄清實際債務有限，還堆出高聳的現金牆挽救信心。

綜合陸媒報導，許家印被當局採取強制措施後，網上出現一份恒大所欠銀行貸款明細列表，其中積欠滄州銀行高達人民幣30億元（約新台幣132億元）。雖然滄州銀行公告稱，對恒大及其關聯企業貸款金額實際僅有3.46億元，仍引發存戶恐慌擠兌。

據第一財經，有滄州銀行董事會辦公室工作人員對客戶表示，上述公告「好像不太管用」，仍有部分存戶集中排隊提款。雖然銀行具備充分的流動性應對客戶取款需求，但考慮到便利性和利息損失等因素，仍建議存戶「不要集中在當前時點提款」。

據瀟湘晨報，有滄州銀行員工表示，這兩天一直有人來排隊，只能讓他們提款。為了穩定存戶信心，滄州銀行進而在室內堆疊高高的現金牆，盼能緩解存戶對銀行財務狀況的擔憂。

此外，滄州公安機關表示，已經拘留部分謠言散布者。請廣大人民群眾不造謠、不傳謠、不信謠，積極舉報網路謠言違法犯罪線索，共同維護良好網路秩序。

但有中國網友表示，關於滄州銀行問題，河南村鎮銀行難辭其咎。因為沒有任何一個存戶不擔心會和河南村鎮銀行一樣，被非法維穩，兩年不能兌付存款。