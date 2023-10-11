健身房疫後回暖 柏文9月、前三季營收同期新高

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連鎖健身企業柏文（8462）受惠疫後民眾重新回歸實體健身房運動，9月合併營收3.74億元，創歷年同期新高，月減3.57％，年增23.44％；第三季合計營收11.36億元，創同期及單季歷史新高。累計1前三季合併營收31.51億元，創歷年前三季新高，年增18.47％。展後後市，年底前柏文旗下「健身工廠」尚有多處場館投入營運，營收逐月成長可期。

自去年5月27日教育部體育署解除健身房的3劑令防疫措施之後，「健身工廠」會員人數連續16個月成長，持續帶動112年9月「健身及娛樂服務收入」較上月及去年同期增長，並創同期及單月新高；本月「運動保健服務收入」受月初海葵颱風假及月底中秋連假影響較上月減少，惟仍創同期新高；112年第三季合計營收11.36億元，創同期及單季歷史新高，營收持續成長的規模經濟效益帶動柏文第三季獲利顯著提升。

COVID-19疫情除帶動全球生技概念股的營運及股價表現之外，亦造就不少「宅經濟」相關類股，健身器材類股就是其一。總部位於紐約，經營室內運動健身器材的派樂騰健康科技公司(Peloton Interactive Inc., PTON.US)，上市後剛好碰上疫情爆發的時機，不到十個月的時間，就將股價推升至歷史新高；但隨著疫情結束，民眾重新回歸實體健身房運動，「居家健身」迅速退燒。

台灣健身市場的趨勢亦是如此，「加入健身房」已成為疫情結束之後，消費者透過運動提升免疫力最多人的選擇。

健身工廠羅東廠已於9月14日開幕！正式跨足台灣東海岸首家健身工廠，宜蘭縣羅東廠距離羅東夜市步行僅3分鐘，位於民生市場3樓，占地600坪，擁有全新外掛式重訓設備，可依照其特殊槓片掛點及握把配置給予人體不同力量曲度，對於想針對胸、背、臀、腿進行訓練的會員，皆可依據自身的節奏與強度健身，其中最特殊的器材之一蹲舉架，皆為客製化量身訂做，全新廠館加上頂級器材，使得羅東廠9月14日開幕首日，立刻造成轟動！健身工廠進駐讓宜蘭羅東民眾多一處優質運動空間。另外，台中市梧棲廠亦於9月14日開始預售，預計10月下旬開幕，健身工廠於年底之前尚有一處台中市新據點投入營運，持續增添成長動能。