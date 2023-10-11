瓦城9月營收4.45億元 連6個月寫歷史新高

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瓦城泰統集團9月營收4.45億元，年成長22.24％，寫下自今年四月以來，連續第六個月創同期歷史新高的亮眼表現；此外第三季營收達15.1億元，超越今年第一季的14.6億元，再創歷史新高季度，年增率也達到20.66％。本年1-9月累計營收達到43.49億元，年成長31.41％，持續穩定發展。

瓦城9月迎接中秋連假，搶先開設三家新店，包括時時香台南南紡店、瓦城誠品新店店和時時香誠品新店店。其中，誠品新店店被視為全新的商場指標，擁有強大的客流量。集團精準看中商場的集客優勢，並推出了多項引人入勝的開幕活動，包含開幕首三日限定滿額贈明星菜、在地居民優惠，以及跨品牌消費不限金額送瓦城／1010湘／時時香聯合天菜招待券，促動顧客回流造訪。這些創意活動不僅吸引了大量的消費者前來品味佳餚美食，更有助於加強與當地社區的聯繫，提高集團品牌在新店的知名度，進而提升了客戶忠誠度。

瓦城更配合全台商場週年慶，旗下八大品牌順勢合作推出了「Eat起歡享好食光」歡慶活動。期間顧客不僅在首五日可以獲得明星菜（限量），還可以在活動期間享受消費不限金額贈招待券的福利；加上集團持續推出超人氣甜品，如大心霜淇淋的香蕉霜淇淋口味，清涼冰品搭配創意活動不僅能夠滿足現有顧客的需求，還能夠創造話題吸引新客戶，進一步推動了營收增長。

展望第四季，瓦城表示，廣受歡迎的跨菜系料理時時香將分別於10月份在高雄漢神巨蛋商場，11月份在SKM Park隆重開幕，為高雄的鄉親帶來更多餐飲選擇。同時，泰式料理第一品牌瓦城也將以嶄新的面貌重新回歸漢神巨蛋，當地的顧客可以再次享受到瓦城的美味料理。此外，大心Express將在桃園機場第二航廈重新盛裝開業，為國際旅客提供南洋風味的美食佳餚，為機場的旅客帶來更多樣化的餐飲體驗，提高集團品牌的國際知名度。

其次，十月在國慶連續假期助攻下，造就瓦城泰統集團業績成長的重要時機，長假期間為聚餐旺季，消費者傾向於外出旅遊和用餐，在集團以創新菜色、美味佳餚配合精準行銷活動搶攻商機下，營收有望再次攀升。