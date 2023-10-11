雲品9月營收1.77億元 改寫歷年同期新高

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受惠疫後餐旅市場復甦，雲品國際（2748）公告9月合併營收為1.77億元，月增4％，年增1％，創歷年同期新高，累積營收16.39億元，年增17.9％，累積營收亦創歷史次高。展望後市，冬季為雲品溫泉酒店旺季，君品酒店在國際旅客住房持續表現亮眼，10月將有望延續成長的態勢，雲品將持續發展新的委託經營管理事業與多角化投資經營，維持穩定的營運動能。

雲品為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，雲品溫泉酒店日月潭增設行政酒廊「雲水」並升級休憩空間與芳療設施，以保持市場競爭力，維持穩定住房營收水準。此外，9月有14天的時間是民俗月，為預期中的旅遊與宴會淡季，同時也是暑假後的開學月，雲品仍繳出月增4％的穩定表現，並創下了歷年同期新高紀錄。

君品酒店亦受惠國際旅客回流穩定，在住房率與平均房價上皆同步回升，有望逐步恢復疫情前水準，更針對住房早餐再推出「Gau-Tsa 敖早」第二波新菜色，主打飯店主廚私房餐點，也是全台五星級酒店首創將員工餐點引入餐廳早餐檯的創意作法，提供給旅客全新的早餐體驗。

隨著疫情趨緩，今年尾牙市場出現報復性回流，預定銷售期提早2個月開跑，今年的大型外燴無論桌數、桌價更較往年大幅成長，桌價成長15-20％、桌數成長達一倍，目前雲品國際已經接單8500桌以上，其中最大單一場次高達1100桌，今年大型外燴的尾牙與春酒總體成績可望比去年成長一倍。此外，雲品國際今年底至明年初的外燴、尾牙宴會桌數也可望挑戰以往紀錄破萬桌以上。

委託經營項目中的茹曦酒店Suuny Buffet為搶攻年末聚餐需求，亦推出20多款泰國新菜色，並針對年末各公司行號推出團體預訂優惠，將能夠穩健地維持來客數與餐飲業績。雲品將持續發展委託經營事業，與有永續共識的業主討論開發中，目前有多處分別進行到提案與議約階段，將積極布局多角化經營策略，期讓營運績效能夠穩健成長。