18歲小媽咪意外懷孕 社工偕醫護介入拯救27周早產女嬰

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1名18歲年輕媽媽因家境加上認知不足，懷孕24周才發現有孕在身，妊娠27周在家產下才1400公克的女嬰，幸經社工介入將女嬰護送就醫，在澄清醫院新生兒加護病房保溫箱照顧了2個月，直至體重達2500公克健康出院，為呵護女嬰長大，醫護也向這名年輕媽媽承諾「一起照顧她的健康。」

這名早產兒出生自高風險家庭，台中澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻表示，她的身世令人心疼，還好在社工介入、以及健保對早產兒完善的照顧機制下，小生命還有機會長大。

黃元韻回憶，女嬰到新生兒加護病房時體重只有1400公克，還不到正常出生新生兒體重的一半，因肺部發育還未成熟，有呼吸喘的情形，以鼻式正壓換氣儀器幫她呼吸，又因吞嚥吸吮和呼吸能力不協調，得用口餵管給予高熱量高蛋白質的早產兒奶水，以及部份靜脈營養輸液。在住院期間，也因黃疸問題接受照光治療。

該早產女嬰也住進多功能保溫箱，黃元韻說，這種保溫箱不僅全天候提供寶寶合適的溫度與濕度，量測寶寶體重，還有低分貝的音樂療癒、噪音監測，模擬母親子宮狀態，同時床位有傾斜、升降與旋轉功能，利於醫護團隊即刻進行早產兒治療照護。

經在保溫箱照顧超過2個月，小女嬰體重由原來的1400公克增加到2500公克，由社工人員陪年輕媽媽將健康女嬰帶回家，後續女嬰也因早產照顧需求，持續半年都必須每月回診，黃元韻對年輕媽媽承諾：「半年內，我們一起照顧她的健康。」

黃元韻說，根據國健署統計，台灣每年有將近2萬名早產寶寶出生，約占所有新生兒的8％至10％，不滿20歲的年輕懷孕，因生理不成熟及社會經濟問題，早產機率相對高，建議懷孕媽媽一定要定期產檢，早產兒一定要即早送醫，以減少早產兒併發症及死亡率。如果有經濟問題，可以當地政府聯繫，社工人員會介入關懷協助解決問題。