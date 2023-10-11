鉅陞嘉義亮點旅店「微型宴會廳」資深五星主廚聯手打造

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嘉義因少有口味道地的港式料理，使「鉅陞嘉義亮點旅店」的正宗港式餐廳大受歡迎，且為提供更舒適多元的用餐體驗，今日以全新型態「微型宴會廳」及「港式茶餐廳」亮相，並於10/9盛大舉行開幕剪綵儀式，即日起至10/31，全館用餐即享7折超值優惠!服務升級後，將可滿足小型婚宴、慶生聚餐等多種聚會需求，而兩位資深五星主廚聯手打造的正港餐點、經典粵菜，也將持續征服老饕味蕾。

嘉義火車站旁的「鉅陞嘉義亮點旅店」，推出全新型態的「港式茶餐廳」及「微型宴會廳」，由兩位25年以上資歷的五星級飯店主廚坐鎮。製作手工正宗港點、鮮美燉湯，及每日限量的私房功夫菜閃亮大肥鵝、亮點流沙包、亮點蝦餃皇等，不論單點享用或是桌菜饗宴，都能嚐到最道地的正港好滋味。而主廚製作的每道料理都秉持著「廚師用心、服務貼心、亮點信心、用料誠心、顧客放心」的五心理念，展現對料理美味的堅持。

3樓全新推出嘉義罕見「港式微型宴會館」，可滿足各種活動需求，貼心設有雙投影螢幕、音效及燈光效果，非常適合舉辦小型婚宴、賓客交誼、慶生派對、家庭或公司聚餐、團體客用餐等活動，是嘉義首選溫馨精緻的微型宴會空間。

為回饋給消費者更舒適多元的用餐環境，硬體設備及空間質感同樣是此次的升級重點。2樓「港式茶餐廳」擁有用餐的隱私性，以木質隔柵在餐廳內隔出了一個個半開放式的「類包廂」空間，將每一區塊的客席與廊道劃分，增加隱私及空間層次。簡約裝潢感設計，搭配柔和燈光，藉由低調質感，呈現港式氛圍。

鉅陞嘉義亮點旅店 歡慶開幕，即日起至10/31，全館用餐享7折優惠!

2F港式茶餐廳、3F有感港點餐酒館（微型宴會廳）

營業時間：11:00-14:00；17:30-21:00

訂位電話：（05）216-0386

地址：嘉義市西區仁愛路560號2F、3F