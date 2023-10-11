嚴選來源當地食材產地直送 【鮮物配】新鮮看得到

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蒔暘國際林建成創立「鮮物配」，因緣際會尋到一家海產公司產地直送的源頭，其鮮度真正符合了「可以讓孩子和家人安心享用的好食物」，新鮮、可靠、嚴選來源當季食材，並能貼心料理分享與最佳保存建議，將產地直送的價格優勢回饋給顧客，這些理念成就了現在的「鮮物配」。

林建成表示，原先在夏季才享用得到美味金枕頭榴槤，鮮物配"產地直送"把最鮮甜的榴槤從泰國運回台灣，「3A級金枕頭榴槤」為泰國當地新鮮自然熟成，而且僅採用主肉作為店內明星商品，一顆榴槤僅有兩瓣，肉多籽小香氣十足是許多饕客的最愛。

金枕頭榴槤在泰國時挑選9成熟，現採清除表皮乾淨消毒後，整顆榴槤先送進負110度超低溫液態氮急速冷凍系統120分鐘，運送過程更保持負40度低溫，直接在泰國挑選主果肉精選盒裝，原裝進口回台，這就是維持新鮮綿密肉質的秘密！而且退冰也不麻煩，僅需幾分鐘就可以馬上食用，急速冷凍後口感Q軟綿密不結冰霜而且香氣濃厚，冰淇淋般的口感，大口咬下超級滿足，一年365天都能享受的美味僅限在鮮物配。

水果之王-榴槤營養價值豐富，含蛋白質、維生素、醣類和膳食纖維等，並有著非常豐富的維生素、礦物質以及膳食纖維，可適時補充身體需要的能量和營養，是不可多得的天然食品。

鮮物配Fresh 4 u實體店面位於台中西屯區青海路鄰近文心路口，店內商品多元又豐富，乾貨、水果、新鮮魚貨及各式肉品都找得到，強調的產地直送，新鮮看得到。提供孩子與親友可以安心吃的新鮮食材，好東西與好朋友分享，透過團購、輕鬆享受來自源頭的美味保證。電話:04-2316-1618

購物網站：https://www.fresh4u.com.tw