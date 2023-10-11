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客運翻三倍 貨運甩淡季 華航9月營收改寫三高

  • 中時即時 黃琮淵
華航總經理高星潢 。（資料照）
華航總經理高星潢 。（資料照）

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華航寫「三高」！客運貨運表現齊揚，華航集團9月合併營業收入為149.06億元，較去年同期增加29.02億元，增幅24.18％；累計第三季營收476.8億元，1-9月營收為1375.62億元，單月、單季及累計前三季營收均為歷年同期高點。

華航9月客運收入為92.24億元，較去年同期增加68.49億元，增幅288.38％，主因為客運市場需求穩定，致使整體客運收入較去年同期增幅近3倍。多數地區暑期旺季結束，歐洲及北美等地區旅運需求轉平，而東北亞載客率仍有近八成表現，東京、大阪、釜山等皆為9月旅遊熱點，為客收最大主力；另大洋洲地區因當地假期的旅運需求發酵，挹注客收增加，為客運收入月增幅最大區域。

貨運收入為46.44億元，較前月增幅8.71％，空運市場逐漸脫離傳統淡季，月中手機新品上市、月底華人地區中秋連假等帶動下，整體貨量及價格回穩，致使貨收較前月表現提升。第四季即將進入傳統歐美假期購物旺季，預期市場艙位需求仍可維持強勁，運價可望再向上提升，華航持續掌握貨運市場及商機脈動，以穩定獲利為目標。

展望後市，華航繼續看好航空旅運商機，甫發表全新形象廣告「＃這一刻讓旅行更深刻」提升品牌曝光，10／6至11／15推出線上旅展，長達41天的全航線優惠促銷，每月16日還有「華航會員日」專屬優惠增加旅客黏著度，有望持續推升營業表現正向成長。

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