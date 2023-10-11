雲林斥資千萬公廁雙十連假吸人潮 遊客猛酸像「大型坐式馬桶」

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雲林縣政府推動「台61幸福公路」，為提供遊客完善如廁空間，斥資千萬元在台西鄉安西府旁興建1間五星級公共友善廁所，上個月啟用，雙十連假吸引不少遊客前來打卡，不過有人反映開放時間太短、部分廁所門鎖起來、下雨會漏水，11日縣府表示近日將交由安西府代管，目前為試營運期間，將會持續改進，請大家多體諒。

「雲林台61幸福公路」規畫休息軸帶，其中台西鄉以安西府為據點，興建1座公共友善廁所，並綠美化周邊環境與停車位，總經費2690萬5000元，其中廁所造價1300萬元，9月24日正式啟用，曲線中空屋頂明亮通風，不過有人覺得外型像「大型坐式馬桶」，引發討論。

雙十連假期間，不少遊客特地前來一賭千萬元廁所，事後在網路留言「有點像加油站，沒什麼造型」、「下雨裡面都在漏水」、「有一群重機朋友特別彎過來看，結果發現鎖起來」、「真的看不出來有那個工程的價值」、「這是哪位知名設計師設計的嗎？不然千萬的廁所是貴在哪裡？」。

台西在地民眾說，這間廁所位於安西府停車場旁，附近有1間連鎖便利商店，遊客可到廟參拜、便利商店買東西，相當方便，縣府定位為「類休息站」，立意不錯，但雙十連假期間下午不到5點廁所就關起來，不少遊客無法使用，建議星期假日或連假延長開放時間。

縣府城鄉發展處指出，公共友善廁所已於9月22日取得使用執照，並於9月24日啟用，惟考量管理人力及夜間安全，現階段開放時間為上午7點半至下午5點半，未來將交由安西府管理維護，縣府會再與廟方研議全天開放可行性，並持續進行設備改善，期間造成不便，請多見諒。