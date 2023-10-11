區外客成購屋主力 鶯歌新案房價站上4字頭

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近年在全球貨幣寬鬆政策與資金潮的推波助瀾下，房市交易火熱連帶提升民眾對房價上漲的預期，加上原物料與工資成本上升等因素推動，不僅房價歷經政府密集打房仍居高不下，雙北都會區外圍一些具備發展題材的平價區域，尤其是能提供民眾便利生活機能的區域，房價漲幅更是驚人。

實價登錄資料統計顯示，近5年新北市預售屋單價漲幅近3成，前5名區域房價目前皆已突破7字頭，分別為永和88萬、新店90萬、板橋116萬、中和78萬、三重76萬，且隨著市中心素地愈來愈少，建商紛紛開始轉往外圍平價區域購地推案，並進一步推升當地房價。其中，鶯歌區因有北二高沿線的交通利多與捷運三鶯線題材加持，近年來持續上漲，房價未來漲幅已由4字頭上看至45萬。

房產業者分析，鶯歌不但擁有國道3、國道2、台鐵捷運化、捷運三鶯線等交通利多，政府也更斥資550億打造「鶯歌藝術城」，便捷又悠閒的生活環境成為民眾沿著二高購屋首選，也是新北市近年相當火熱的推案熱區，除了預售屋集中的鳳鳴重劃區外，具備新都心型態的尖山區、尖山腳段都市計畫第一期現成生活機能完善，也吸引不少大型建商搶進，未來尖山腳段都市計畫第二期開發後，房價預期漲幅更高於目前預估行情。

包括早年進場的品牌建商長虹建設在內，在全台掌握近萬坪土地的上市櫃建商皇普建設，近年也在鶯歌老街生活圈購入近2500坪土地，預計分成兩期開發，採先建後售模式銷售，市場預估行情上看每坪45萬以上；合康建築團隊旗下的合嘉建設，則是在鶯歌新都心市區的尖山生活圈積極佈局，採造鎮模式開發推出合計多達7期的「合嘉易居邦」系列建案。

據了解，目前合嘉建設在當地的最新推案「家自慢」，為繼「景自慢」全案完銷後推出的第5期系列建案，成交價已近4字頭，小坪數住家甚至有機會超越4字頭。「家自慢」現場專案經理杜正偉直言，合嘉易居邦系列建案至今能夠順銷，主要就是受惠於新北蛋黃區高房價的排擠效應及區域生活機能便利所賜。

杜正偉指出，根據最新實價登錄，目前中永和的新案成交均價已來到每坪6~8字頭，土城暫緩重劃區則有每坪5~6字頭的行情，就連鄰近的三峽北大特區新案也已站上6字頭，相較之下，距離新北蛋黃區板橋搭成火車只要17分鐘內、但目前新案房價仍處於近4字頭的鶯歌尖山市區就顯得極具競爭力。

杜正偉表示，鶯歌生活機能完整且發展題材多元，相對低基期的房價更是一大優勢，隨著新北蛋黃區高房價持續推動民眾向外移居，鶯歌近年已打破過去長年以區域客為主的市場結構。以「家自慢」為例，區外客就佔了成交客層的大多數，且主要來自鄰近的樹林，以及二高沿線的土城、板橋與中永和一帶，未來在尖山路周邊都市重劃計劃的建設願景帶動下，補漲至每坪四十多萬已是市場業界預期的基本共識，有購屋需求的民眾可以把握下一波起漲前趕快搶進！