《產業》法拍台中、高雄最划算 市價打5折

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【時報記者王逸芯台北報導】房價節節上升，有些買方或投資人轉向法拍市場找低價，究竟法拍比市價低多少？住商機構企畫研究室依據內政部資料，統計法院拍定成屋平均價格與實價登錄均價做比較，六都中，台中市及高雄市法拍均價與實價均價差異最大，相當於打了5折，台北市價差最少，法拍均價比實價低不到1成。大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，台中及高雄幅員廣，地段偏遠的物件價位低，且一般市場這幾年新案多、價格高漲，因此價差大，反觀台北市的物件較均質，價格落差小。

依據內政部法拍成屋均價與實價登錄均價相比，台中市及高雄市的價差最大，台中市法拍均價每坪15.2萬元、實價28.5萬元，法拍價格為實價的53.2%，高雄市法拍12.1萬元、實價22.3萬元，法拍為實價的54.1%，桃園市及台南市的法拍價格則相當於市價的6~7折，桃園市法拍均價每坪18.1萬元、台南市法拍13.4萬元，雙北的價差最少，台北市法拍平均63.6萬元，是實價的92.3%，新北市法拍33.5萬元，約實價的85.5%。

郎美囡分析，這幾年政府打炒房、央行連五季升息、全球經濟下修，卻沒有引發斷頭潮，法拍供給量沒有攀升，由於法拍量體不大，法拍市場的物件參差不齊，想要在法拍市場找到性價比高的房屋不容易，若出現屋況、地段條件佳的物件，容易吸引有意者爭相競標，最後拍定價格反而貼近市價行情，從統計數據也顯示，想要在雙北標到優質又低價的法拍物件，難度應該很高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在法拍市場雖然有機會買到低價，但透過法拍購屋跟一般購屋流程大不相同，除保證金外，且得標後7天內要付清尾款，願意提供代墊款的銀行少，且利率不低，加上某些銀行針對法拍案貸款較差，建議民眾前進法拍市場前不僅需多方查訪，熟悉流程外，資金也要充分到位，避免資金不足，保證金被沒收。