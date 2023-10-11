《熱門族群》台塑四寶看Q4 展望、油價一次透析

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【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶針對第四季展望釋出最新看法，台塑(1301)、南亞(1303)預期在旺季效應帶動下，第四季營收會相較第三季成長，台化(1326)則認為在油價墊高下，第四季會遜於第三季。油價部分，台塑化(6505)認為，美元指數上漲至11個月新高，使近期油價跌幅較大，但因美國庫欣原油庫存數量偏低下，有利於支撐油價。

台塑表示，展望第四季，為PE、EVA及PP傳統需求旺季，且印度雨季結束，石化產品需求回溫，加上台塑第四季歲修廠數比第三季減少，開工率提高，因此，預估第四季營收會比第三季成長，不過，全球經濟仍面臨通膨與緊縮貨幣政策、以巴戰事衝突、俄烏戰爭、地緣政治風險及極端氣候等不確定因素，台塑將持續關注市場動態，審慎因應。

南亞表示，第四季電子材料仍以車用相關材料需求相對穩定，加上後續Intel、AMD、輝達將相繼更新平台，預期將帶動筆電、伺服器等升級需求，營收增加。再者，預期原油、輕油價格維持高價，支撐化工產品售價，其中，丙二酚第四季定檢後恢復生產，交運量成長。可塑劑產品2EH等醇類市況良好，且持續以環保DOTP、特殊可塑劑及硬化劑為銷售重點。整體化工產品營收增加。整體來說，預估10月營收較9月增加，第四季營收也會較第三季略增。

台化表示，預期第四季油價仍然在80美元上方高檔，石化產品成本墊高情勢存在，若是消費端沒有改善就會是負擔，但油價也往往支撐著市場，整體營運看來，會遜於第三季，油價走向及美國、大陸的經濟發展是觀察重點。預估10月合併營收和9月相當，至於第四季情況，由於10月初油價急跌，巿場信心退?，塑化產品也是跟跌，會對營收有一定的影響，不過合併營收優於第三季的看法，目前暫時維持不變。

台塑化表示，市場統計9月俄羅斯原油出口比8月增加約46.5萬桶/日，高於俄羅斯政府承諾的增加20萬桶/日，加上高油價開始影響美國民眾駕車行為，9月最後一週美國汽油庫存大幅增加648萬桶，需求下降至5年同期新低800萬桶/日，美元指數亦上漲至1個月新高，使近期油價跌幅較大，但美國庫欣原油庫存數量僅2200萬桶，僅略高於營運水準的2000萬桶，原油庫存偏低支撐油價。台塑化煉油廠第四季二次單元年度定檢，平均產能利用率73%；輕油裂解廠OL#3定檢已完成，但因下游需求尚未復甦，停車待命中，其餘兩套預計產能利用率各為100%及90%。