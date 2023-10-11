接軌信託業師「信託有愛 徵影活動」踏入德明科大

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為了讓更多的民眾瞭解信託，今年工商時報延續去年熱情，舉辦第二屆「信託有愛 徵影活動」。歡迎大專院校的青年朋友們共襄盛舉，徵選三分鐘內的創意影片，活動免費報名並設置豐厚獎品。「信託有愛 徵影活動」執行委員會於9月28日前往德明財經科技大學多媒體設計系進行校園說明會，詳細介紹活動辦法。

多媒體設計系主任廖崇政於去年就輔導學生們參賽，並獲得佳作的殊榮，對於本屆的賽事更是勢在必得，期許能與同學們獲得更上一層的成績。本次說明會邀請合作金庫銀行與台北富邦銀行業師共同說明，一開始透過兩支2022金質獎的影片簡單說明影片的架構與呈現方式，並向同學們科普「信託」的概念，「信託」是受法律嚴格保障的財產管理制度，是由委託人將財產轉移給信託業者，並訂立有法律保障的契約，支付給後續的受益者(自己或他人)，且信託標的物不局限於金錢，也可以是無形資產像是債權、著作權、專利權等。

合作金庫銀行業師王柏翔於一開始以韓劇為例，故事中描述一對兄弟，哥哥為身心障礙者，弟弟的存在就是為了要照顧哥哥，即便弟弟有著清秀五官和靈活應變能力，卻因為自閉症的哥哥使得他要放棄一般人享有的權利，此時「安養信託」就能夠起到很大的功效，安養信託可以降低高齡長者或是身心障礙財產被詐騙、盜用、挪用的機率降低，讓生活保障有所依靠同時減低身旁照顧者的負擔。

台北富邦銀行業師王婷怡以退休醫生半年被詐騙6千萬為例，告知同學們「高齡者」安養信託同樣重要，並點出三項優點，第一是「專戶管理，防盜領」透過設置信託專戶防止財產被盜領，二為「監察機制，防盜用」，讓信託監察人成為第二道防線，最後則是「樂齡關懷，防詐騙」，定期定額給付生活費和關懷高齡者，並提醒同學們不需完全按照案例故事拍攝，能夠呈現出案例信託本質才是重中之重。

2023【信託有愛 徵影活動】邀請學子用創意呈現信託的多元宇宙，歡迎青年朋友參與及了解「信託」是一般家庭也值得好好認識的財務工具！透過「策略單」輔以實際案例進行解說，引導同學進行創意構思與多元的拍攝手法，且設置豐厚的獎勵與信託業師合作模式，鼓勵學子踴躍提問及參與。徵影活動不限個人或團體報名參加，也免報名費，凡通過初審的影片都能參加線上人氣票選活動，就有機會讓影片獲得更多曝光，歡迎各大專院校年輕朋友報名參加，給自己一個跨界、跨系學習的合作機會。報名於11月13日截止，詳情可洽活動官網。