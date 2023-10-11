換季保暖裝束出列 EDWIN牛仔褲冬暖夏涼 指定款5折入手

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天氣逐漸變涼，民眾陸續整理衣櫃中的秋裝。服飾品牌看好換季商機搶著推新品，丹寧品牌EDWIN RED LABEL 365系列標榜擁有冬暖夏涼的溫控機能，絕佳的阻隔效果可達到保暖的熱循環；The North Face Urban Exploration 2023秋冬延續RE： EXPLORATION「重溯都市」主題，開賣一系列街頭潮流與實用性能結合的新款式。

EDWIN RED LABEL 365系列延續EDWIN最經典熱銷的紅標版型，精湛的仿舊水洗技術，呈現獨特的色落效果，並將環保理念融入設計，每一件365系列的丹寧褲使用了約6至9個寶特瓶回收分解後的再生紗線製成，除減少了寶特瓶廢棄物對環境的影響之外，365系列中空纖維的運用，使得褲子具有快速吸濕排汗機能，炎熱的天氣中亦可保持乾爽舒適，而冬季時也有熱循環性能，訴求一年四季、任何場合都適合。百貨周年慶期間，EDWIN指定長褲第2件5折、上衣2件8折；單筆結帳消費滿8800元，即贈EDWIN度假露營椅，消費滿1萬1000元現抵500元。

The North Face Urban Exploration系列中的男士拼接外套，以藍綠撞色詮釋美學組合，內含700蓬鬆度鵝絨向身體輸送源源不絕的暖意，內搭拼色棉質羊羔絨夾克，確保探索旅程中時刻舒適相伴。女士長款羽絨大衣同樣採用700蓬鬆度鵝絨填充，外層巧妙拼接霧面肌理與緞面質感，營造豐富視覺層次，俐落蝴蝶形切線輕鬆打造自在廓形；吸睛立體大口袋賦予寬鬆剪裁套頭衫更多潮流魅力，造就服裝內外和諧風格。