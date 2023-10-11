北斗鎮歡迎牌「這行小字」消失了 鄉親大讚：新鎮長新格局

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最近彰化縣北斗鎮有不少鄉親發現，「歡迎蒞臨北斗鎮」的鄉鎮標識歡迎牌，一旁寫上「北斗全體鎮民一同歡迎您」，而非「鎮長歡迎您」，讓鄉親大讚，新鎮長新格局，終於沒有首長題字落款；北斗鎮公所主祕李碧瑤說，這是鎮長所提的政見，未來幾個受鎮民矚目的題字公園、建設等，也會逐步來清除。

台灣公共建設落款題字是門政治學，包括機關、學校、甚至橋樑等都能見到首長題字，連鄉鎮市長也會掛名，不僅不美觀，更讓海外遊客問號，其中北斗鎮的「玄璣公園」，讓人直接聯想到前北斗鎮長李玄在，就遭當地居民質疑根本是在拍馬屁。

北斗鎮公所主祕李碧瑤表示，去除落款題字是鎮長參選時的重要政見，鎮長認為過去北斗鄉親經過玄璣公園總是感到汗顏，彷彿北斗還停留在早年歌功頌德的時代，因此將逐步把公共建設回歸給全民，取消首長題字落款，因此鎮民在路上會開始發現相關路牌設施，都會從鎮長歡迎變成「北斗全體鎮民一同歡迎您」。

李碧瑤提到，像是受鄉親矚目的 「玄璣公園」，是李前鎮長的重要建設，但不少民眾對於公園命名及入口意象有歧異，不少鎮民有意見，未來會針對幾個較受矚目的公共建設題字來做修正。

李碧瑤強調，鎮長目前尚未作決定，但會從自己做起，目前從重要路口的歡迎路牌做起，以鎮民為主體，未來鎮內任何建設鎮長也絕不提字，相關活動等也都不會出現個人意像，人民才是最大的主人。