中鋼9月稅前盈餘月增11倍 10月出貨量拚持平

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【時報資訊 葉時安】中鋼（2002）公布財報，9月營收雙雙小幅下滑，營業利益、稅前盈餘年比均轉正，稅前盈餘月比更大增11倍；前九月稅前盈餘18.37億元，仍年減93.96%。法人預估，盤價拉抬、需求逐步回籠，中鋼第四季營收仍可望比第三季好。9月出貨略低於預期，10月出貨預估與9月份差不多、甚至低一點。盤價方面，寶鋼以開出平盤，中鋼下周開出盤價，將觀察接單狀況、競爭鋼廠的價格態勢、原料成本等因素。

中鋼自行結算112年9月份之合併營業收入294.58億元，月減3.57%、年減1.52%；合併營業利益3.66億元，月增28.40%，年比轉正，成長109.97%；自行結算合併稅前盈餘5.13億元，月增1,120.52%，年比同樣轉正，成長136.43%。中鋼個體（非合併）碳鋼銷售量，9月碳鋼銷售量為70萬675公噸、本年累計碳鋼銷售量為587萬4,631公噸。中鋼說明，主係鋼鐵業銷售數量減少致營業收入減少，惟單位成本下降致毛利上升，營業利益微幅增加；另礦業投資獲配股利等，致業外收入增加。

中鋼前九月營業收入2749.32億元，年減22.37%；營業利益9.18億元，年減96.36%；累計稅前盈餘18.37億元，年減93.96%。

中鋼認為，適逢亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已回穩，中鋼自8月起順應國際行情提漲鋼價，受惠大陸鋼廠第四季配合環保限產與平控限縮產量，低價出口報盤有望收斂，加速全球鋼市將重回上下游供需均衡、穩定營運的主調。近期大陸當局擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，帶動十一長假期間家電、汽車買氣增溫，新能源車持續熱銷，累積今年前八個月大陸新能源車銷售年增達39.2%，鋼鐵PMI重回擴張軌道。另外，世界鋼鐵協會亦表示全球汽車業產量回升，加上大陸及歐美等主要經濟體製造業PMI谷底反彈，皆預示鋼鐵業谷底已過，預計10月份發布的SRO（短期需求預測）將上修2024年的需求展望。

中鋼接單方面，目前國際上仍有變數，以巴衝擊也有一些影響，國際機構亦大降台灣今年GDP，歐美雖然通膨疑慮略有消退，但動能沒有特別顯著強，整體全球變數仍多。

中鋼執行副總表示，中鋼含中龍9月出貨95萬噸，比當初業務部門的目標少了一兩萬噸，當中受到9月中秋連假工作天數少。而10月目前接單算是平穩，10月同受連假影響，業務部評估內外銷也不敢樂觀，數量上預估與9月份差不多、甚至低一點，還是要看產品組合、內外銷比率，整體難達到8月出貨一百多萬的今年第二高峰水準。

盤價方面，大陸鋼廠開平盤，中鋼下周也要開出盤價，執副認為，大陸汽車和家電銷售得宜，但不動產產業差，需求面互相抵銷，供給還有粗鋼產量亦平控。亞洲鋼廠均受到原料成本壓力之下，中鋼下周開出盤價，盤價是否續揚的觀察上，需評估接單狀況、競爭鋼廠的價格態勢、原料成本等因素。

法人認為，中鋼第三季受到季節性影響、價格下跌，而隨後盤價拉抬，成本產生支撐，利差帶動，加上需求逐步回籠，第四季營收仍可望比第三季好。