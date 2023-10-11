《經濟》出口翻紅終止連12黑 Q3優於預期

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布上個月海關進出口貿易概況，9月出口388.1億美元，為11個月來高點，月增3.9%，並轉為年增3.4%，終止連續12個月下滑，其中9月主要貨品出口以資通與視聽產品成長59.8%最多，其中電腦及其附屬單元出口大增2.2倍。第三季出口1149.0億美元，年減5.1%，比預估佳，且連兩季好轉。累計1至9月3169.8億美元，年減13.8%。

雖然全球終端需求復甦力道平緩，惟受到人工智慧等新興應用商機及科技新品拉貨帶動，加以比較基期降低，9月出口388.1億美元，為11個月來高點，月增3.9%，並轉為年增3.4%，終止連續12個月下滑；進口284.9億美元，月減1.0%、年減12.2%(按新台幣計算減8.7%)，主因廠商備料需求仍疲，及半導體設備購置減少所致；出、進口互抵後，出超103.2億美元，年增52.5億美元，為單月首度突破百億美元；累計1至9月出超538.6億美元，年增140.6億美元。

第三季出口1149.0億美元，年減5.1%；累計1至9月3169.8億美元，年減13.8%。第三季進口874.9億美元，年減19.0%；累計1至9月2631.2億美元，年減19.7%。

9月主要貨品出口以資通與視聽產品成長59.8%最多，其中電腦及其附屬單元出口大增2.2倍；化學品、礦產品分別轉呈年增10.3%、0.9%，除了受油價推升部分石化產品行情及庫存回補需求外，前者尚有藥品輸出之挹注；電子零組件則受終端消費疲軟拖累，半導體供應鏈持續調整庫存，年減4.3%。累計1至9月出口主要貨品大多年減1~3成，僅資通與視聽產品年增15.4%。

主要市場方面，9月對東協隨科技類產品外銷走揚，出口規模創歷年單月新高，年增24.8%，對歐洲、美國因資通產品出貨強勁，各年增21.3%、17.7%；對日本、中國大陸與香港分別減15.1%、8.8%。累計1至9月對歐洲出口值為歷年同期新高，年增4.1%，對東協、美、日各減 10.5%、7.6%、5.5%，對陸港減幅達21.9%，占總出口比重下降至35.3%，為近20年同期最低。