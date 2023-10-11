全國首創「稻鴨米」品牌獲「全國十大績優產銷班」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內全生態農業的先驅者，由宜蘭縣三星鄉有機米產銷班第1班班長陳文連，以一支鴨箠開始，發展全國稻鴨共生的生產模式，創造知名「稻鴨米」品牌，並奪得農業界奧斯卡獎「全國十大績優產銷班」；縣長林姿妙今（11日）到場頒贈賀匾並表示，呼籲全國消費者多多採購宜蘭優質好米，共同支持辛苦的農民朋友。

產銷班第1班於2001年設立，班員共13人，輔導單位為三星地區農會，主要經營項目是稻米及米製加工，有機栽培56.8825公頃，總生產面積約170公頃。該產銷班不斷開發出多款優質有機加工米製品，成功行銷海內外，其中暢銷產品「稻鴨米餅」更榮獲食品界米其林iTQi品質鑑賞及國內各項米製競賽的獎項。

陳文連的兒子陳晉恭表示，家裡三代都是養鴨人家，因水汙染環保問題，養殖事業慢慢演變為遊牧方式飼養，從河床至水稻區，再轉型為稻鴨米的耕種農法；因宜蘭為一年一期作，每年7月到隔年2月是休耕期間，此時田區就有很大的利用價值。

他進一步說明，因鴨子是雜食性動物，可利用牠們清除一些螺類、雜草及昆蟲等，減少對水田施放化學肥藥和農藥，其鴨子足夠的排泄量還能作為沃田養分，對農友有很大的幫助，且延伸出運動量夠的鴨子，口感會更好，能賣出更好的價格。因此他們不斷研發如何與商品做結合，做出更優質的米和米商品。

縣府農業處則指出，全國十大績優農業產銷班，每2年舉辦1次，需歷經鄉鎮、市、區，直轄市及縣市、區域、全國逐級評選，從5900多個農業產銷班中脫穎而出，實屬不易。

林姿妙表示，宜蘭縣好山好水出好米，是全台唯一一年一期稻作的縣市，尤其生產出「稻鴨米」，粒粒晶瑩飽滿、香Q好吃、無農藥殘留，感謝陳班長帶領所有班員一起打拚，讓三星鄉在全國中脫穎而出，獲得這麼好的成績，非常不簡單，讓我們一起繼續拚出宜蘭的好農業。