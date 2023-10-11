剛性需求增強 遠東新、新纖9月營收創今年單月高峰

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剛性需求支撐，化纖紡品訂單有回溫，產線稼動率也有提升，紡纖上中游廠遠東新(1402)、新纖(1409)9月營收已創今年單月高峰。

紡纖業者指出，部分品牌終端庫存消化差不多，市況開始築底盤整，訂單漸有回溫，紡纖上中游產線的稼動率也有提升，預期第四季的營運有機會超越第三季。

遠東新9月合併營收231.62億元，年增0.31％；遠東新指出，生產事業營收占比超過6成的「固聚」，今年上半年營運亮眼，第三季雖受到中國大陸同業大量開出的影響，產業面略有壓力，但預期10月後中國市場會減產，整體供應壓力可望降低。

至於長纖方面，遠東新指出，預期第二季是產業景氣谷底，第三季每月已以10％左右的幅度回溫，預估第四季營運將優於第三季，整體產業環境及景氣都可望朝正向發展。

新纖9月合併營收38.29億元，月增1.73％，年衰退則已收斂到1.39％；

新纖指出，剛性需求仍是目前市場訂單的走向；全球品牌服飾、通路商下單仍以短、急單為主。

塑膠、化纖是新纖主要營項，其中，長纖終端庫存消化差不多，市況開始築底盤整，第三季訂單漸有回溫、預期第四季還不差，長纖產線的稼動率已回到80％～90％。

至於工業紗部分，新纖指出，需求、訂單仍比去年疲弱；工程塑膠、瓶用酯粒的市場需求穩定，訂單維持一定水準。

就整個紡纖產業來看，遠東新、新纖認為，最壞也就今年這樣。在品牌廠、通路商等相關庫存都已經降下來。明年的產業景氣走勢應可樂觀期待。