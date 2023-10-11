9月金融業隔拆利率不降反升至0.687％ 創近15年新高

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中央銀行6月及9月按下升息「停止鍵」，但金融業隔拆利率不降反升！由於9月仍有零星股利發放，加上月底中秋連假大幅推升資金需求，9月底隔拆利率一度衝上0.715％高位，全月加權平均利率續升至0.687％，創下2009年1月以來、近14年9月新高水準。

央行統計，9月金融業隔夜拆款利率，最高9月28日衝上0.715％，最低與上月同為0.68％，加權平均利率為0.687％，較上月升0.004個百分點；但隨著股利發放需求趨緩，9月日平均拆款餘額則下降至3,585億元，月減559億元或9.1％。9月合計拆款市場交易量為1兆7,051億元，月減4,457億元或20.72％；9月份日平均交易量為812億元，月減166億元或16.97％。

所謂拆款利率，指金融機構間互相借貸的利率，我國拆款市場分為12個天期，最短為天期為隔夜（次營業日即清償），則稱為「隔夜拆款利率」 。

觀察國內金融業隔夜拆款利率，過去國內資金長期過剩，尤其，2020年新冠疫情大爆發，央行跟進美國聯準會（Fed）降息1碼，當年4月金融業隔拆利率降至0.079％，創下史上最低水準，後續連續22個月低於0.1％。

不過，隨著去年央行一路升息，隔拆利率持續揚升，即使央行利率已「連二凍」，但在下半年資金需求提升下，9月仍續升至0.687％，超越6月的0.686％，刷新14年9個月新高，等同回到金融海嘯時期水準。

銀行資金調度主管指出，9月仍有零星股利發放，資金需求不墜，再加上9月底中秋連假，大舉推高銀行資金調度需求，自然使利率上揚；進入10月後，緊接著有國慶連假，市場資金仍偏緊，10月初隔拆利率維持在高位，尤其連假前10月6日更飆高至7.37％，全月加權平均利率不排除再上升。

但銀行主管，美國聯準會（Fed）官員釋出鴿派訊號，認為「進一步升息必要性已降低」，11月很可能暫停升息，後續應是維持高利率一段時間；但美國經濟數據維持強勁，即使不急於再次升息，但也不急於過早發出寬鬆信號甚至降息，我央行一向跟著美國，若美國尚未降息，我國央行勢必會維持當前利率，隔拆利率維持在0.6％之上，仍是市場常態。