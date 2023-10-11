《數雲端》前3季營收突破20億元同期高 大車隊Q4看旺

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【時報記者莊丙農台北報導】大車隊(2640)9月合併營收為2.49億元，月增7.9％，年增15.7％；累計前3季合併營收為20.83億元，年增12.6％。大車隊表示，平台週邊銷售收入的售車收入較上月增加，而廣告收入來自9月車體廣告成長；而生活媒合服務中，快遞服務因中秋節送禮旺季而營收也較上月明顯增加，帶動營收年增逾15％。

今年司機數年增雙位數，資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收規模持續成長；生活媒合服務收入也因目前55688集團用戶規模已達700萬，整體前3季營收續創同期新高。

第4季是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，迎接大型活動及重要節日，55688集團將持續增加計程車市占率及致力創造用戶數增加、持續優化55688 Super App的生活服務UI、UX與消費者體驗，打造「新生活服務生態圈」，可期帶動營收成長動能。

55688集團10月推出55688 APP限定版彩虹Icon，傳達對多元共融的品牌友善態度，將原本象徵無限可能的白色葉子品牌識別，變身成彩虹葉片，同時推出計程車車身的彩虹閃電圖騰專車。本次企業友善行動更邀集旗下台灣大車隊(包含小黃計程車、多元計程車)、55688代駕、生活大管家、潔衣家與iLINK愛鄰快送，齊心參與這場友善多元的活動，以表示對LGBTQ+族群的支持態度。