國泰金前三季大賺近600億元 國泰世華銀創同期新高

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國泰金今（11日）公布9月稅後純益47.7億元，累計稅後純益594億元，年成長9％，主要來自國泰世華銀行、國泰投信的貢獻，兩家子公司前三季累計稅後純益皆創同期歷史新高，國泰人壽也受惠於新台幣貶值與掌握機會實現資本利得，獲利明顯持穩。

今年國泰金獲利最大動能來自國泰世華銀，9月稅後純益23.1億元，為歷史同期次高，累計稅後純益254.2億元，年成長22％，也創下歷史同期新高。國泰金表示，國泰世華銀受惠今年以來放款成長動能穩健、持續佈建外幣有價證券及升息影響，累計淨利息收入達雙位數成長；信用卡累積消費金額財富管理收益增加，帶動累計淨手續費收入持續成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數逾500萬張，動卡率亦表現良好。

國泰人壽獲利也維持穩定，9月稅後純益20.2億元，累計稅後淨利303.3億元。國泰金表示，國壽9月單月獲利維持穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。9月因聯準會（Fed）有意維持高利率水準更長時間，帶動美元走強，債市利率大幅彈升，股市估值亦相對承壓，致風險性資產波動加劇，但國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，且在經常性收益及匯兌利益持續挹注下，帶動整體獲利表現穩健。

另國泰投信9月稅後淨利1.5億元，前三季累計稅後淨利13.1億元，較去年同期成長10％，也創歷史同期新高；國泰產險擺脫防疫險衝擊，9月稅後淨利2.6億元，累計稅後淨利9.6億元；國泰證9月稅後淨利1.0億元，累計前9月稅後淨利15.8億元，年成長40％。