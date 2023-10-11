基隆今年不辦跨年晚會 改辦室內耶誕會 謝國樑曝原因

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基隆在戶外國門廣場舉行多年的跨年晚會，今年將不辦理。基隆市長謝國樑表示，他與民眾參加去年的跨年晚會，謝說現場「真的是狂風暴雨」，因此決定23日改在室內的市立體育館辦耶誕晚會。國民黨立委參選人林沛祥表示認同，因基隆冬天多雨，戶外活動存在較多風險，也會爭取未來有更多完備的室內活動場域。

去年基隆元旦的跨年夜，前基隆市政府團隊籌辦「搖滾基隆城」跨年晚會，地點在戶外的國門廣場，謝國樑還與前市長林右昌一同倒數，當時風強雨大，不少民眾也被淋成「落湯雞」。

對此謝國樑表示，去年的跨年晚會天候不佳，他看到民眾在淋雨全身濕透，「真的是狂風暴雨，太辛苦了」，因此決定今年不在戶外辦跨年，改在12月23日於室內的市立體育館辦耶誕晚會，謝並強調，「也是跨年，只是用耶誕來舉辦」。

對此國民黨立委參選人林沛祥表示贊同，林指出，根據基隆冬天的天氣特性，在基隆舉辦戶外活動存在比較多的風險。不僅關係到舞台演出嘉賓，也包括現場硬體設備，都需要特別的進行防護措施，以避免風雨造成損害或引發更多突發狀況，也容易造成周邊交通的混亂。

林強調，PLG新賽季熱身賽上周也在基隆體育場辦理，未來體育場也會因應需求持續進行更新，他也會爭取更多完備的室內運動與活動場域，讓市民朋友增加下雨天能夠活動的空間。

而民進黨立委參選人鄭文婷則表示，基隆市的跨年演唱會，在前市長林右昌舉辦之下，越來越多年輕人及市民參與，每年吸引許多外地及本地熱愛獨立樂團的好朋友們不畏風雨共襄盛舉。在演場會過後，施放長達數分鐘的跨年煙火，讓市民朋友不用跑台北也能觀賞到跨年煙火，迎接新的一年。

鄭文婷批，謝國樑宣布將不舉辦2024跨年活動，等同於今年底基隆將不會有任何跨年活動。除了沒有跨年演唱會外，更沒有跨年煙火可以觀賞，使基隆成為最「不HIGH」跨年城。

無黨籍立委參選人王醒之則表示，過去跨年晚會大多在基隆港邊辦理，並邀請在地及國內表演者演出，跨年倒數時能聽到船鳴聲更是基隆特色，若謝市府對於基隆的城市印象跟以往不同，想以耶誕晚會替代跨年晚會並無不可，但如何在活動中仍保有基隆特色、在地參與以及開放性是謝市府必須說明清楚的。

王也提醒，市府欲在室內辦理大型活動，也必須更留意消防、公共安全及無障礙設施等面向，同時並應完整規畫場館周邊交通接駁及人潮疏散動線。