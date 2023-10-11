《汽車股》東陽迎最旺淡季 9月、Q3稅前淨利齊登頂

【時報記者莊丙農台北報導】東陽(1319)9月自結合併稅前淨利4.59億元，較去年同期成長26％，創史上單月新高；第3季自結稅前淨利12.38億元，淡季表現更勝以往旺季，單季稅前獲利再創新高。
前3季累計合併稅前淨利為28.13億元，較去年同期成長28％，續創歷年同期新高，並賺贏去年全年，每股稅前盈餘4.68元。
全球汽車碰撞零件需求上升，以及全球汽車銷量持續增加，東陽OEM、AM迎接第4季旺季市場需求，積極整理整頓，加快各廠生產排程。
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【時報記者莊丙農台北報導】東陽(1319)9月自結合併稅前淨利4.59億元，較去年同期成長26％，創史上單月新高；第3季自結稅前淨利12.38億元，淡季表現更勝以往旺季，單季稅前獲利再創新高。
前3季累計合併稅前淨利為28.13億元，較去年同期成長28％，續創歷年同期新高，並賺贏去年全年，每股稅前盈餘4.68元。
全球汽車碰撞零件需求上升，以及全球汽車銷量持續增加，東陽OEM、AM迎接第4季旺季市場需求，積極整理整頓，加快各廠生產排程。
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