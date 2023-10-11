《經濟》Q4出口撥雲見日 10月蹲、11和12月拚正成長

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布進出口數據，9月出口轉正，終止連續12個月下滑；第三季出口也高於預估值5億美元。財政部統計處處長蔡美娜表示，各種不利因素下，外貿還是受到壓力，不過築底回穩跡象浮現，雖然10月受到基期高，出口數據可望再度陷入擺盪，但過單月擺盪不至於改變緩步格局，預估今年11、12月正成長機率仍高，第四季出口可望撥雲見日，回到成長軌道。

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展，終端產品晶片含量提升，加以消費性電子新品陸續上市，及歐美年底採購旺季來臨，我國出口可望漸趨穩定，惟全球通膨、升息效應、俄烏戰事、美中科技爭端等不確定性仍存，有待密切關注後續發展。

財政部統計處處長蔡美娜進一步說明，全球高利率、低成長，加上大陸經濟放緩也是隱憂，各種不利因素下，外貿還是受到壓力。不過今年以來的各季走勢來看，出口貨品、市場有築底回穩跡象浮現，後續出口審慎樂觀，第四季出口可望撥雲見日，回到成長軌道。

9月出口轉正符合預期，然10月受到基期高，出口數據可望再度陷入擺盪，10月出口值預估在387至399億美元之間，在年減3%至持平之間，不過單月擺盪不至於改變緩步格局，預估今年11、12月正成長機率仍高。