高科技＋運動產業出貨增 永捷Q3營收季增15％

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永捷(4714)9月營收0.39億元，月減16％，惟受惠可撓性有機發光二極體(Flexible OLED)顯示器高硬度耐磨材料(簡稱可撓式HC材料)在主要折疊式手機品牌廠商加速開發下，催動可彎折硬化膜塗料訂單，加上亞運、奧運將陸續登場，帶動運動品牌客戶庫存去化後，支撐供應鏈拉貨力道回溫，第三季營收1.19億元，季增15％。前三季營收3.91億元，年減45％。

永捷認為，美系運動大廠 Nike 最新財報顯示，整體庫存金額較去年同期減少10％至87億美元，可見運動產業庫存去化已告一段落，且美、中市場都將邁入聖誕節購物旺季，受惠 Nike 等品牌 商或運動品牌庫存回到健康水位，新訂單增加下單意願，將有助PU 樹脂材料訂單交期恢復、毛利率優化。

據國外研究機構 Fact.MR 最新報告指出，全球運動鞋市場預估將從 2023 年起，以年複合成長率5.4％速度成長至2033年、達2,087 億美元，其中美國、印度、歐洲等市場皆為成長的驅動來源。

永捷指出，持續觀察全球景氣、原物料波動及包括折疊式手機、運動、國防、電動車等各市場需求對客戶拉貨意願，進而對公司旗下PU樹脂材料的定單需求。另，保持每年研發費用占營收比重約2～3％，持續創造高客製化、彈性靈活調整配方、成本價格競爭力等PU樹脂材料，擴大環保、電動車、運動、國防、高科技電子與半導體等應用，助力中長期營運正向發展。