iPhone助陣 遠傳9月行動服務營收攀2018年12月來高峰

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遠傳電信（4904）11日公布9月自結營利概況，受惠iPhone新機銷售暢旺，客戶升級5G的需求強勁，以及漫遊業務持續增長等相關業務收入挹注之下，推升客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）及行動服務營收持續成長，雙雙締造自2021年3月以來連續31個月正成長的佳績，9月份行動服務營收更寫下2018年12月以來新高。

遠傳9月合併營收85.79億元，合併EBITDA為27.23億元，稅後純益9.42億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為1.7％、6.2％與19.7％。9月單月每股盈餘（EPS）0.29元，年增率19.7％，表現亮眼。

累計至今年9月，遠傳合併營收672.24億元、合併EBITDA為239.34億元，稅後純益83.48億元，年成長率分別為3.8％、4.5％及18.2％，累計前九個月自結之稅後每股純益（EPS）為2.56元，年增率達18.2％。遠傳第三季營收、EBITDA與EPS皆超越財測目標，達成率分別為101％、102％與106％，營運績效亮眼。

遠傳打擊詐騙不遺餘力，自9月份起更導入「行動國際來話語音警示服務」，用戶接通國際來電前，會先聽到免付費的「防詐語音提醒」，提升民眾警覺心，避免掉入歹徒陷阱。同時結合之前率先業界，以888開頭的6碼「專屬短碼簡訊」發送官方訊息，可以大幅降低被冒名行詐的得逞機率。以及搭配運用全台首創的「AI預測詐騙自動偵測系統」、推出「遠傳守護網」服務，全面防堵推陳出新的詐騙手法，成為台灣電信業的「打詐模範生」。

面臨後疫情時代來臨，更考驗企業的技術力和發展彈性，遠傳電信前瞻布局，於2021年成立「遠傳新創加速器」尋找台灣下一個「護國神山」，所輔導的新創團隊在ESG淨零、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、金融保險等五大領域都繳出亮眼成績。「遠傳新創加速器」成立近兩年來，累積成功加速新創家數已達37家，並創造逾1.7億元數位轉型新商機，誘發投、增資金額更突破3.2億元。