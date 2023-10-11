「藥駕」年奪300命 他籲比照北市做藥物分級宣導

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藥後駕駛危險程度不輸酒駕！民進黨新北市議員廖宜琨指出，據統計每年至少有300人因服藥後精神不濟駕車死亡，比酒駕死亡人數還高，要求衛生局比照台北市聯合醫院針對交通藥物分級制訂定宣導方式，衛生局認為，應由中央統一分級較好；交通局則承諾11月會發文提醒公車等公會定期訓練，讓駕駛認識藥物與其副作用。

廖宜琨今在議會詢問衛生局，哪些藥物服用後可能增加駕駛的行車危險性？衛生局長陳潤秋說，很多藥物都會有這種狀況，包括安眠藥、肌肉鬆弛劑或咳嗽藥水等，民眾領藥會知道有哪些副作用，指示藥部分社區藥師也會提醒民眾，藥後勿隨便駕駛，會再提醒藥師公會跟民眾宣導。

針對北市聯醫針對交通安全藥物分三級，陳潤秋說，不建議用這樣藥物分級模式宣導，因地方使用分級模式，跨縣市可能有問題，認為應由中央統一分級較佳。

廖宜琨另要求交通局先蒐集資料，讓衛生單位提供給專業訊息，再發文給公車、計程車、貨車等職業駕駛公會，要求11月份定期教育訓練納入藥物認識，提醒駕駛藥後勿開車。

交通局長鍾鳴時承諾，會發文給職業駕駛提醒要注意服藥後的副作用，做健康檢查服務時，也會做出相關提醒。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！