南良：運動產業訂單需求穩 保持良好產能稼動率

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南良(5450) 因主要客戶持續庫存調整放緩拉貨力道，9月1.92億元，月年雙減4％、15.97％；前三季營收18.03億元，年減26.45％。南良表示，目前整體訂單仍保持良好能見度，台南仁愛廠、蔦松廠以及海外浙江、東莞等生產基地保持良好產能稼動率，營運持穩復甦。

南良營收比重約八成的紡織複合材中，前三季高分子彈性體發泡複合材料占比約30％、功能性薄膜及複合材料28％、黏扣帶及各類功能性織帶27％、特殊紡織防護用品及材料13％、其他2％。

南良指出，受惠全球紡織產業已朝高值化、ESG永續發展持續邁進，創造包括國際知名運動、個人防護、醫療 等客戶對「高分子彈性體發泡複合材料」應用、以及高防護功能相關產品的訂單需求穩健。

據國外研究機構 IMARC Group 報告指出，2021年全球潛水服市場規模將達到4.89億美元，且預估 2022年起將以年複合成長率 5.7％的速度成長，2027年將達6.796億美元，市場需求不僅是來自水肺潛水者，亦有更多專業包括地質調查、海底鋪光纜、維護石油與天然氣探勘員等商業潛水員，凸顯創造多年寡占於此市場的南良及其相關供應鏈皆有良好的業務開拓空間。

由於潛水市場需求有明顯南北半球之分，多數台灣進入下半年冬季時，以南半球市場的出貨為主，與此同時卻是北半球市場針對新款及小改款之材料升級進行開發，有助支撐良好業務循環。

此外，南良除積極落實產品開發設計技術升級、生產製程效率提升、彈性調整各生產基地配置，並深化與主要客戶更多新訂單合作的機會、以及擴大全球業務接單動能，並產品結構逐步轉向綠色生質材料優化，持續精進毛利率與獲利表現。