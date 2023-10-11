嘉義縣登革熱確診急升至75例 這一鎮最多

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嘉義縣雙十連假期間新增8例本土登革熱確診，分別為大林鎮5例、民雄鄉、梅山鄉、竹崎鄉各1例，目前全縣累計75例，全縣確診數最多是大林鎮，共22例，大林確診個案主要集中在中坑、芎蕉山一帶，嘉縣衛生局指該區域多半是筍園，確診也多是筍農或從事筍子加工民眾，除擴大篩檢外，已針對熱區進行消毒和環境清查，光國慶連假就開出5張勸導單。

嘉縣目前累計確診達75例，分別為竹崎鄉15例、梅山鄉19例、大林鎮22例、民雄鄉9例、朴子3例、太保及布袋各2例、中埔、水上鄉及番路鄉各1例，衛生局表示，近幾天連續接獲通報確診案，尤其大林已累積22例最多，縣府及各公所團隊嚴陣以待，呼籲鄉親如有疫區活動史應做好自我健康監測。

另衛生局也針對大林、梅山及民雄等高風險鄉鎮，出動稽查小組介入公權力查核孳生源，發現積水容器已孳生孑孓即刻開出舉發單，連假期間共開出5張，呼籲高風險區域民眾務必落實戶內、外「巡、倒、清、刷」，清除廢棄物品或積水容器，如有症狀速就醫，及早診斷降低傳播風險。

衛生局長趙紋華說，大林鎮近期幾個確診個案多半集中在中坑、沙崙、芎蕉山等部落，主要是當地多處是筍園容易滋生蚊蟲，確診民眾多半從事筍子相關產業，還有人曾去古坑華山交筍，目前衛生局除插旗子示警外，也進行擴大篩檢，像近日幾個個案就是擴大篩檢找出來的。

趙紋華強調全力控制疫情中，不會讓確診人數失控，衛生局則提醒，民眾務必清除孳生源，違者將處3000至1萬5000元整罰款，民眾如因工作須進入疫區請做好防蚊措施，戶外活動可穿長袖衣褲，或使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑、蚊香，減少被叮咬機會。

嘉義縣長翁章梁說，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀務必儘速就醫，並告知旅遊活動史，善用全縣71家快篩合約院所及早採檢，醫療院所醫師也要提高警覺落實詢問TOCC，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，防堵擴散。