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全家9月營收創同期新高 會員數突破1,700萬大關

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全家（5903）便利商店11日公布9月合併營收84.8億元。相較去年同期年增11.37％，單月同期新高、史上第三高；累計前三季合併營收達741.26億元，較去年同期成長10.31％，成長動能來自中秋預購與冰品飲料明顯拉抬，泛鮮食成長更超過25％，會員人數突破1,700萬大關，整體經營績效亮眼。

全家指出，截至9月底總店舖數已達4,205家，其中泛鮮食持續扮演推升業績火車頭的角色，各品類與子品牌皆全面成長，其中又以Let’s cafe、Fami!ce霜淇淋、SO HOT炎選熟食區等現做調理型飲品點心年增超過3成，力道最為強勁。

全家透過與網紅聯名和健康志向打造市場差異化效應持續發威，與古娃娃、千千兩大百萬youtuber深耕合作，再創minimore甜點、飯糰與微波主食的話題與買氣，而瞄準健康趨勢之產品線經營從即食型鮮食一舉擴大至適合居家使用的冷凍營養調控餐，並大幅擴充品項以滿足顧客追求健康的多元需求情境。

此外持續打造最便利的跨產業生活服務平台，運用全台超過4,200個店點，9月攜手悠遊卡迎開學通勤潮，獨家開賣與續購TPASS通勤月票方案，均帶動新會員加入；迎10月除雙十連假，季節交替溫度商機明顯，可望再驅動整體業績。

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