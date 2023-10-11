儲水了！10／17基隆這2區近2萬戶將停水23小時為這事

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去年基隆的中正區及信義區，因貢寮供水不及產生缺水窘境，對此台灣自來水公司持續辦理管線汰換工程。為因應貢寮淨水場送至基隆的管線工程，基隆中正區、信義區從17日上午9時起至18日上午8時將共停水23小時，停水戶數約2萬戶、水壓降低5320戶，呼籲民眾需提早儲水，屆時自來水公司也將備有水車支援。

基市府發言人余治明和工務處長陳耀川指出，根據第一區管理處表示，本次施工的是貢寮淨水場送水到基隆的直徑一米管線，在台二線72.5公里至73.3處，施做管線斷管連絡接管工程，從17日上午9時起至18日上午8時止，共計23小時。

而停水區域部分，包括有中正區：新富里、新豐里、海濱里、砂子里、碧砂里、長潭里、八斗里；信義區：孝岡里、孝深里、孝忠里（含各巷弄）一帶，停水戶數1萬9139戶。

水壓降低區域，則為中正區：建國里、新富里、新豐里、砂灣里；信義區：孝德里、孝忠里、孝賢里、東安里、東明里（含各巷弄）一帶，水壓降低戶數5320戶。

陳耀川表示，因停水區域廣，市府會督促自來水一區處盡速施工，水公司也備妥有水車，民眾如果有需通知水公司送水，自來水公司基隆服務所（02）24252103或1910台水客服專線。

水公司副處長陳素卿說，此次因汰換工程停水近1天，水壓降低期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，請民眾注意。