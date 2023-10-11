客戶庫存調整 自行車雙雄9月、前三季營收年減兩位數

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受到客戶調整庫存及去年高基期影響，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）9月營收分別年減2成、近4成，但中國市場產銷量卻雙雙大增逾5成！此外，雙雄因客戶仍在調整庫存影響，前三季合併營收均呈現年減兩位數。

其中，巨大集團9月合併營收63.3億元，月減5.8％，年減20.93％，主要受到代工客戶調整庫存及去年基期高影響；第三季累計營收195.16億元，創下近11季以來低點，季減13.13％，年減24.56％；前三季累計合併營收620.99億元，年減12.39％。

巨大集團指出，9月自有品牌銷售仍以捷安特中國內銷表現最亮眼，營收大幅成長超過6成，主因是中高階運動車款持續熱銷，尤其是公路車成長最為顯著；不過，捷安特歐洲及美國受到通路仍在消化庫存影響，營收均呈現下滑。

此外，美利達集團9月合併營收19.39億元，年減38.56％；前三季自行車總銷售量94.4萬台，年減5.6％，累計合併營收225.3億元，年減14.58％。

美利達同時公布主攻歐、美中高階市場的台灣廠，9月銷售量3.34萬台，年減50.9％，營收13.81億元，年減50.6％；不過，中國內需市場9月銷售量年增55％、銷售金額翻倍增長！