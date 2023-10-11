草嶺石壁森林療癒祭登場 踏香旅行走進雲林山林

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「2023草嶺石壁森林療癒祭」將於本月20日登場，雲林縣政府11日在古坑鄉草嶺特色景點「五元兩角」舉行記者會，發表全新主題「跟著香氣去旅行」，規畫自導式體驗步道、竹香無菜單療癒餐盒、森林療癒工作坊、風土市集等，邀請大家「走進石壁草嶺踏香旅行，一起健康森呼吸」。

去年雲林縣政府文化觀光處首次舉行「草嶺石壁森林療癒祭」，打開雲林古坑草嶺石壁之美，號召森林療癒專家引領大家親近山林，以最不打擾的方式走入森林，獲得遊客廣大迴響與好評，今年再度登場，由雲林縣長張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君等人為大家解說活動內容。

張麗善表示，草嶺風景區深具歷史，是台灣茶與咖啡的原鄉，921大地震後道路中斷20年，透過縣府努力，將149甲道路再度開通，並爭取6200萬元「石壁竹創森計畫案」，在石壁地區進行竹林步道規畫、竹構藝術景觀設施興建、解說指標系統建立，打造森林療癒基地。

陳璧君說，「草嶺石壁森林療癒基地」範圍為雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道。走入「杉林步道」登上海拔1650公尺的「雲嶺之丘」，站在茶山之巔遠眺，可欣賞嘉義、南投等周邊縣市美景。

來到「五元兩角」及「木馬古道」，能夠享受高濃度負離子與天然芬多精，滋潤身心靈，並可與363種植物、196種昆蟲、83種鳥類同遊，大自然的真實精彩，唯有親臨才能感受。

陳璧君指出，森林療癒祭活動日期為本月20日至29日的星期五、六、日，共計6天，全新探索主題「跟著香氣去旅行」，規畫6場療癒工作坊，讓遊客可天天開箱不同的沈浸式體驗。