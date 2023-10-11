台驊9月業績12.66億元、月減7.37％ 空運營收逆勢增

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台驊控股（2636）今（11）日公布9月合併營收12.66億元，月減7.37％、年減21.53％，累計前三季營收106.11億元，年減55.78％。

台驊空運9月營收2.65億元，較前月逆勢增長3.29％，主要受惠季底、中秋及黃金週雙節慶帶動電商拉貨需求增溫，預計進入第四季消費性電子購物旺季，有望再推升整體運費及運量的增長；海運9月營收為6.94億元，較上月小幅衰退4.86％。

台驊表示，全球消費力道受高通膨、高利率壓抑，令長假前供應鏈拉貨動能不如預期，在貨量減少下，連帶影響遠東至美西、美東的運價表現，目前每40呎櫃運價下跌至大約1,700、2,200美元水平，整體跨太平洋地區運價仍支撐在獲利線之上。

依據SeaIntelligence統計，進入產業淡季各航商預計將再增加空白航班比例，跨太平洋航線預估將再削減14～16％運力，以維持淡季運價在獲利水平。

台驊內貿物流9月營收較上月衰退12.28％，主要受到電池級碳酸鋰價格下跌，終端調整庫存影響拉貨需求，累計前三季內貿物流營收年增15.81％。

台驊旗下聯宇達方提供散裝礦船、長江內河、海鐵聯運集裝箱等多式聯運服務，並整合報關、倉儲理貨、派送加工廠道路運輸等物流鏈作業，近年承接國際鋰礦大廠內陸物流業務及全球前五百大高質量工業材料品牌商客群，帶動集團內貿物流業務前三季營收增至21.31億元。

展望第四季，空運受惠購物旺季來臨，消費性電子新品陸續上市推動電商拉貨需求增加，配合供應鏈重組效應中國往返東南亞各航點班數提升，整體第四季空運市況需求可望較前三季回升，但油價高漲對於空運毛利影響需觀察。

此外，美國三大車廠面對罷工衝擊仍未達成共識，電動車廠將趁勢加速拓展市占，加上鋰礦價格下跌，有利改善鋰電池產業毛利，預計相關加工配送物流業務將持續增長。