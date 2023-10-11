投資詐騙陳情案前九月衝548件 創五年新高

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金管會公布今年前九月接獲民眾陳情投資詐騙案件統計狀況。累計今年前九月已達548件，年增8.3％，創近五年同期新高。證期局分析，投資詐騙陳情案主要集中4大態樣，包括不法集團假冒金融業者或名人名義招攬加入投資群組、電話簡訊勸誘買股、金融商品交易平台保證獲利、虛擬貨幣交易高收益等。

由於谷歌Google、臉書Meta是詐團最愛用的平台，金管會今年已邀集谷歌、臉書及相關部會研商投資詐騙廣告蒐報機制，與2大網路平台業者達成「政府通報、快速下架」共識，並由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法或偽冒名人的投資詐騙廣告。

證期局表示， 自今年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至10月6日止，金管會及證券周邊單位通報Google及Meta的投資詐騙廣告已達9,459件，其中通報Meta共8,468件、通報Google共991件。

證期局示警，民眾陳情投資詐騙案件主要有4種常見類型，第1種是不法集團冒名金融業者，包括假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬民眾加入LINE群組，或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定App等。

第2種是不法集團透過電話、簡訊或LINE群組勸誘買股，例如成立LINE群組假稱提供高獲利飆股資訊，並勸誘民眾投資港股或台股，或有不法集團以電話推薦飆股，以簡訊提供連結勸誘民眾加入網路群組等。

第3種常見態樣是金融商品交易平台，不法集團推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利，當投資人在平台操作買到漲停股票並有小額獲利後，便被要求持續加碼匯款，直到投資人發現無法提領獲利，才知上當受騙。

第4種是虛擬通貨交易平台詐騙，即不法集團宣稱虛擬貨幣交易可獲取高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾投資虛擬貨幣等。