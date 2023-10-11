永裕：需求疲弱恐影響到2024上半年

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永裕（1323）8月營收在短單支應站上3億元，9月受制需求不振，未見雙11拉貨效應，營收又跌回2字頭，下探至2.78億元，月、年雙減12.03％、11.91％；前三季營收25.06億元，年減12.17％。

永裕認為，全球經濟復甦力道薄弱，加上通膨、升息，致消費市場需求減低，客戶下單保守，主要以短單、清庫存為主，新產品開發動能不足。因大陸經濟下行，產業景氣依然低迷，往年年底擺尾行情難以期待，目前仍處營運谷底盤整，整體需求疲弱恐影響到2024上半年。

永裕表示，除市況復甦趨緩外，日圓與人民幣處於貶值態勢，都帶給營運極大挑戰，在下單量萎縮影響稼動率下又面臨日圓匯率貶值拉低平均銷售單價，使得產品組合之綜合毛利率低下，第四季營運仍不樂觀。

為此，永裕除撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程，以擺脫目前營運遭逢的逆風。至於大陸浙江新廠建造工程暫定2024年下半年投產，營業面、生產端也為此新廠陸續加溫，積極佈局。

為能抓緊美容、保養的商機，永裕搭配膚質檢測載具之研發使用並透過構建的膚質保養產品之電子商務行銷平台，推展高端保養專用包材及各類劑型充填業務量，藉此再增強業績與獲利的動能，用以奠定華東新廠的發展基石。