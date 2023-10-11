守護台灣美麗海岸線 和泰集團號召百名志工在宜蘭壯圍種下逾1,500棵樹苗

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和泰集團長期投入ESG相關作為，並致力於呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的精神，長期投身於社會參與，整合集團內外部資源，以「人、車、環境」為三大公益範疇，積極推動公益活動。和泰集團表示，過去30年台灣部分地區海岸線退縮了100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，車主購入一台TOYOTA新車，和泰汽車將為車主種下一棵樹，除了吸收二氧化碳，更能水土保持、保護海岸線。「TOYOTA一車一樹」公益計畫與慈心有機農業發展基金會合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配3年護樹計畫，成功使海岸

除了「TOYOTA一車一樹」外，和泰集團也鼓勵同仁以實際行動響應公益活動，鼓勵關係企業及經銷商共同加入植樹行列，今年度已是第6年舉辦，號召超過120名集團同仁參與；並邀請農業部林業及自然保育署宜蘭分署、慈心有機農業發展基金會一同響應出席，本次種植主要以固沙耐旱的黃槿與林投樹苗為主，除了吸收二氧化碳，更能水土保持防止宜蘭海岸持續退縮，達成保護台灣海岸林與減碳的目標，一同守護美麗的台灣。

和泰集團將持續以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，積極推動ESG相關行動，包含給予原民孩童歌唱舞台的「原夢國家隊」、保護台灣本土石虎的「原生動物守護計畫」、運用本業移動服務發展「yoxi移動公益幸福行動計畫」、專注青年培力的「公益夢想家」、及二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」等公益行動。未來和泰集團將持續深耕公益，積極發展ESG，擴大公益影響力，「與美好台灣同行」為台灣創造更美好的環境與生活！