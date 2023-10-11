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守護台灣美麗海岸線 和泰集團號召百名志工在宜蘭壯圍種下逾1,500棵樹苗

  • 工商時報 于模珉
和泰集團(和泰汽車、和潤企業、和泰產險、和泰興業、和運租車、長源汽車、和泰豐田物料運搬、和雲行動服務、和泰移動、蘭揚汽車、和安保險代理人、和全保險代理人)集結120位同仁於宜蘭壯圍海邊種植千餘株樹苗。圖／業者提供
和泰集團(和泰汽車、和潤企業、和泰產險、和泰興業、和運租車、長源汽車、和泰豐田物料運搬、和雲行動服務、和泰移動、蘭揚汽車、和安保險代理人、和全保險代理人)集結120位同仁於宜蘭壯圍海邊種植千餘株樹苗。圖／業者提供

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和泰集團長期投入ESG相關作為，並致力於呼應聯合國永續發展目標(SDGs)的精神，長期投身於社會參與，整合集團內外部資源，以「人、車、環境」為三大公益範疇，積極推動公益活動。和泰集團表示，過去30年台灣部分地區海岸線退縮了100~650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，車主購入一台TOYOTA新車，和泰汽車將為車主種下一棵樹，除了吸收二氧化碳，更能水土保持、保護海岸線。「TOYOTA一車一樹」公益計畫與慈心有機農業發展基金會合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配3年護樹計畫，成功使海岸

除了「TOYOTA一車一樹」外，和泰集團也鼓勵同仁以實際行動響應公益活動，鼓勵關係企業及經銷商共同加入植樹行列，今年度已是第6年舉辦，號召超過120名集團同仁參與；並邀請農業部林業及自然保育署宜蘭分署、慈心有機農業發展基金會一同響應出席，本次種植主要以固沙耐旱的黃槿與林投樹苗為主，除了吸收二氧化碳，更能水土保持防止宜蘭海岸持續退縮，達成保護台灣海岸林與減碳的目標，一同守護美麗的台灣。

和泰集團攜手農業部林業及自然保育署宜蘭分署與慈心有機農業發展基金會，打造永續美好的環境。(左起為蘭揚汽車 陳立欽董事長、慈心有機農業發展基金會 程禮怡總監、和泰汽車管理本部 劉松山本部長、農業部林業及自然保育署宜蘭分署 蕭崇仁分署長、蘭揚汽車 陳碩德總經理、和泰汽車LEXUS營業本部 賴光雄本部長)。圖／業者提供
和泰集團攜手農業部林業及自然保育署宜蘭分署與慈心有機農業發展基金會，打造永續美好的環境。(左起為蘭揚汽車 陳立欽董事長、慈心有機農業發展基金會 程禮怡總監、和泰汽車管理本部 劉松山本部長、農業部林業及自然保育署宜蘭分署 蕭崇仁分署長、蘭揚汽車 陳碩德總經理、和泰汽車LEXUS營業本部 賴光雄本部長)。圖／業者提供

和泰集團將持續以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，積極推動ESG相關行動，包含給予原民孩童歌唱舞台的「原夢國家隊」、保護台灣本土石虎的「原生動物守護計畫」、運用本業移動服務發展「yoxi移動公益幸福行動計畫」、專注青年培力的「公益夢想家」、及二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」等公益行動。未來和泰集團將持續深耕公益，積極發展ESG，擴大公益影響力，「與美好台灣同行」為台灣創造更美好的環境與生活！

和泰集團同仁10/6(五)於宜蘭壯圍海邊進行志工植樹活動，保護台灣海岸線，與美好台灣同行。圖／業者提供
和泰集團同仁10/6(五)於宜蘭壯圍海邊進行志工植樹活動，保護台灣海岸線，與美好台灣同行。圖／業者提供

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