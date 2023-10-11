2023富邦長春公開賽 10／18起在老淡水球場重磅登場

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台灣歷史最攸久、等級最高的長春職業高球賽-『富邦長春公開賽』，將定於10月18起至20日於百年球場臺灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)再度點燃戰火！

揮別三年新冠疫情陰霾，今年富邦長春公開賽更擴大規模提升賽事層級，不僅總獎金與參賽人數同步提升，並且邀請到包括中國長春名將張連偉與南韓好手金鐘德等國際名將來台與賽，除此之外，消失高壇十年、上屆富邦長春公開賽以「十年磨一劍」之姿勇奪冠軍的台灣老將蔡啟煌，今年也確定出賽尋求衛冕，蔡啟煌除了面對來勢洶洶的國際名將，也將面對尋求個人第四座富邦長春公開賽冠軍的長春名將呂文德(52)等眾家好手的挑戰。今年賽事預計將由120位長春組與超級長春組選手角逐560萬元總獎金(一般長春500萬元；超級長春60萬元)，比賽精彩可期！

多年來秉持「不只長春，更是傳承」宗旨的台灣長春職業高爾夫協會(TSPGA)台灣長春巡迴大賽，今年持續舉辦青少年傳承營，並於10月16日舉行，由謝敏男高爾夫基金會推薦六名業餘小將，也將在當日早上與職業老將們同組比賽，透過與老師們的同組揮桿，近距離的與老師們互動、學習；當日下午由國寶級老將謝敏男領軍蔡啟煌、呂文德(52)、拿過四個球季的澳洲長春巡迴賽年度積分王頭銜的澳洲好手博恩斯(Brad Burns)，以及今年澳洲長春巡迴賽已進帳五勝的泰勒(Christopher Taylor)等五位長春老將，與業餘小將們一起座談交流，進行高球經驗傳承。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦對於高球運動的支持不遺餘力，更是台灣唯一曾冠名贊助過歐巡（富邦歐巡長春公開賽）、美巡（富邦LPGA台灣錦標賽）及日巡（富邦仰德長春日巡賽）高球賽事的台灣企業，同時也贊助包括潘政琮、陳宇茹、王偉軒與姚宣榆、盧昕妤等多位旅外好手，持續為台灣的高球運動發展盡一份心力。」富邦長春公開賽自2002年舉辦迄今已21年，今年更擴大邀請眾多國際好手共襄盛舉，期待國內外高手同場較勁，為本次賽事擊出更多精彩好球。

近年來心思都擺在為台灣高球扎根與培養下一代新秀的傳奇長春名將謝敏男則表示，在富邦金控蔡董事長的全力支持下，今年比賽參賽人數從去年的104人擴大為120人。比賽規模不但更大，更邀請亞洲各國長春巡迴賽推薦選手來台與賽，賽事水準可望更上層樓，總獎金因此也從去年的新台幣350萬元加碼至560萬元。謝敏男亦表示，台灣高球在我年輕時曾經歷一波高鋒，後來由涂阿玉、曾雅妮與潘政琮等人接下『傳承』的棒子，讓台灣繼續在國際高壇發光發熱。巴黎奧運明年即將登場，我也期待後起之秀能青出於藍、更勝於藍。

值得一提的是，主辦單位為了實踐「永續循環」的概念，比賽的冠軍獎盃在選材與設計方面頗具巧思，其中長春賽冠軍獎盃以再生大理石為材質，青少年冠軍獎盃使用水庫淤泥改質樂土製作，而超級長春組冠軍獎盃則以退役材料(電線杆木橫擔)再利用製作而成，同時也象徵超級長春組65歲以上退而不休、持續揮出精彩佳績的寓意。

選手方面，年輕時曾是國內TPGA台巡賽一流好手、拿過2002年與2012三商盃名人賽冠軍的蔡啟煌，上屆比賽第三回合決賽後九洞表現有如神助，利用連續四隻小鳥甩開原本領先的旅日名將盧建順，終場以69桿演出逆轉秀，並以-3桿的213桿總桿、8桿差距擊敗盧建順穿上冠軍藍夾克，捧走個人十年來首座高球比賽冠軍，令人嘖嘖稱奇，今年他也決定重返老淡水球場尋求二連霸。

2016、2017與2020年贏過三次富邦長春公開賽冠軍的呂文德(52)，今年TSPGA賽季雖然只出賽七場，卻拿下包括王水柳長春菁英賽、鉅瑩石材長春公開賽、虹牌油漆長春公開賽等三場比賽的冠軍、並且在中區熱血傳承賽並列亞軍。今年呂文德儘管有三場比賽掛出免戰牌，但目前在TSPGA年度積分榜排名仍然高居第四，顯示他近況依然處於巔峰，不但有機會問鼎這場大賽個人的第四座冠軍，也是蔡啟煌衛冕的一大勁敵。另外，出身新豐球場的林吉祥今年TSPGA球季在此之前的十場比賽則是拿下全勤，十場比賽有高達九場最後都順利打進前十名，包括兩場拿下冠軍、一次並列亞軍、一次並列季軍，以及兩次並列第四名，今年賽季積分更以1,218分高居第一，以實際成績證明這位昔日的「新豐巨砲」依然寶刀未老，也是本屆比賽冠軍熱門人物之一。

除了上述名將，這場年度大賽也囊括了TSPGA台巡賽今年積分排名前十的其它好手，包括「小巨人」翁永田、沙場老將汪德昌、「鐵桿專家」謝錦昇、「二齒」鍾春興、「大鵬鳥」張澤鵬、呂文德(59)、1985年美國公開賽亞軍名將陳志忠、拼命三郎「蘆筍」廬建順，以及曾獲屬歐巡賽的2000年馬來西亞公開賽冠軍的葉偉志。

此次受邀參賽的國際好手還包括第一位拿下歐巡賽與長春歐巡賽冠軍的中國大陸名將張連偉、2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國好手金鐘德、亞巡賽奪冠次數最多(18勝)的泰國球員瓦拉川(Thaworn Wiratchant)、曾贏得五場亞巡賽冠軍的泰國球員斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)、亞巡常勝軍緬甸球員左莫(Zaw Moe)、2012年三商盃名人賽亞軍選手菲律賓的拉斯庫納(Antonio Lascuna)與泰國旅日名將馬山等，讓賽事競爭水準更高、更有看頭。

至於六位受邀的業餘選手，則包括身高190公分、老淡水球場退休桿弟施根枝的孫子施榮緯；東華球場培訓、曾獲2022仰德挑戰賽業餘冠軍的國立體育大學新鮮人黃至晨；老淡水培訓球員、師承陳良溪老師的郭時祈；2022法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽業餘女子16-18歲組冠軍景文高中同學陳品晞；小學時期就在國內業餘高球賽罕逢敵手、目前就讀台北市新興國中八年級的台北球場培訓小將謝秉樺；以及2022 再興青少年高爾夫錦標賽女A組冠軍、學業成績與高球球技一樣出色的陳詩婷。

2023富邦長春公開賽10/17將由職業業餘配對賽暖身，長春組將於10/18-10/20一連三天進行54洞比桿賽，由國內外96名選手競逐晉級60個名額；超級長春組則在10/19-10/20由24名65歲以上的老將展開為期兩天的36洞比桿賽。整場賽事獎金高達560萬元，是台灣年度最高獎金的長春高球賽事。現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣。