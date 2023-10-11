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澳籍大陸媒體人為境外非法提供國家祕密罪 服刑期滿遭驅逐出境

  • 中時即時 李文輝
大陸澳籍媒體人成蕾為境外非法提供國家祕密罪服刑期滿遭驅逐出境。（資料照/美聯社）
大陸澳籍媒體人成蕾為境外非法提供國家祕密罪服刑期滿遭驅逐出境。（資料照/美聯社）

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中國「國家安全部」公眾號消息，11日，澳洲籍人員成蕾在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。

中國國安部指，成蕾，女，1975年6月生，澳洲籍，原係境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家祕密內容通過手機提供給該境外機構。北京市國家安全局經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院經開庭審理，以為境外非法提供國家祕密罪判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。 美國之音之前報導，國際記者組織「無國界記者」今年8月12日發表聲明，呼籲北京當局釋放澳洲籍華裔記者成蕾。 聲明說：「過去三年來，（北京）當局以荒謬的間諜罪為由任意拘禁澳洲記者成蕾，再次證明中國政權全然無視新聞自由和法治原則。我們敦促國際社會向中國當局施壓，以確保成蕾與中國關押的其他所有記者和新聞自由捍衛人士獲釋。」 美國之音報導，成蕾今年48歲，2020年8月被中國當局以涉嫌「洩漏國家機密」拘捕前在中國官方媒體中國環球電視網（GCTN）擔任一個商業節目的主播。2021年2月被正式逮捕，2022年3月法庭對她的案子開庭審理。今年8月10日，成蕾的伴侶尼克·科伊爾（Nick Coyle）公布了依成蕾在接受澳洲領事館人員探視時的口述內容寫成的一篇〈獄中感言〉，在國際引起泛關注。 成蕾說，「在我的牢房裡，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10小時能站在它的底下。我已經三年沒見過一棵樹了。最重要的是，我想念我的孩子們。」 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）8月12日公開要求中國釋放成蕾，並對她在獄中的情況表達擔憂。 艾班尼斯表示：「成蕾是澳洲公民，不應該受到這樣的對待。澳洲公民的人權應當獲尊重，這點非常重要。」艾班尼斯說，澳方官員在每次會見中國官員時都會提出成蕾的案子，要求將她立即釋放。 中國外交部8月11日在給法新社的一份書面聲明指出，成蕾的合法權利得到充分保護，希望澳方尊重中國司法主權，不要以任何方式干涉中國司法機關依法辦案。

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