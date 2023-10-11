專注精湛優雅細節 NEW RANGE ROVER VELAR進化上市

以著對現代奢華的純粹表現，賦予最新科技，同時承襲Range Rover標誌性的精緻、簡約且俐落的嶄新設計，全新年式New Range Rover Velar正式進化上市，JLR Taiwan宣布將導入New Range Rover Velar P250 S與P250 Dynamic SE雙車型，建議售價313萬元起。

全新年式New Range Rover Velar嶄新水箱護罩結合了特有的懸浮式車頂，向後延伸的車身腰線和隱藏式門把，同時外觀還增添了新的下保桿與深色飾件，這些元素共同塑造了世界上最令人嚮往的LSUV。New Range Rover Velar率先引領了Range Rover的簡約設計理念，並於車內將此理念提升到新的水平。新的11.4吋曲面玻璃觸控螢幕整合至中控台上方，可即時且直觀的控制所有重要的車輛功能。

New Range Rover Velar承襲Range Rover簡約設計理念，全新設計的水箱護罩以及新的LED頭燈，搭配有如珠寶般的日行燈，確保整個家族一致性的外觀設計；標誌性的車尾創造了平衡的視覺比例並突顯了New Range Rover Velar的優雅車長。下保桿明顯的凸字型設計增加了其肌肉感；採隱藏式排氣管設計，呈現出簡約且優雅的外觀；新的LED尾燈透過引人注目的3D外觀和紅色照明來呼應這種精緻感，並配有高辨識度細長設計之第三煞車燈。

New Range Rover Velar採用新的11.4吋曲面玻璃觸控螢幕整合至中控台上方，大膽且優雅的內裝更加簡約。圖／業者提供

進入車內，結合出色的工藝和新材質，New Range Rover Velar大膽且優雅的內裝更加簡約。搭載最新Pivi Pro娛樂系統，採用獨立的11.4吋懸浮式曲面玻璃觸控螢幕，位於中控台上方較高的位置，不僅符合人體工學且更容易操作，有效避免分散注意力和鏡面反射。新車提供兩款新的皮革顏色：淺雲灰與渡鴉藍。這些配色可搭配精心挑選的細節，包括方向盤、中控台和冷氣出風口上的月光鍍鉻飾條，以及強調其優雅與豐富觸感的暗影灰白蠟木飾板。車漆部分新增了札達爾灰、瓦雷澤藍兩種新的顏色選擇。

搭載新世代Pivi Pro多媒體娛樂系統，全新的側邊欄位原先控制空調與座椅溫度和音量控制的實體按鈕，並設置常用功能的快捷鍵，包括前排乘客的個別溫度控制和地形反應模式等功能。圖／業者提供

New Range Rover Velar是首款搭載新世代Pivi Pro多媒體娛樂系統的車款。整合所有主要車輛功能的控制於新的11.4吋曲面玻璃觸控螢幕，其俐落設計就如同懸浮於中控台之上。其全新的側邊欄位整合原先控制空調與座椅溫度和音量控制的實體按鈕，固定顯示於螢幕的兩側，每一側都有多功能的滑動控制。這些虛擬按鈕始終可見，並設置常用功能的快捷鍵，包括前排乘客的個別溫度控制和地形反應模式等功能。

每次旅程開始前，駕駛會看到一個＂行車前＂的起始畫面，用於快速檢視常用功能，例如座椅加熱功能。一旦開始行駛，它會消失，顯示出熟悉的三分式主畫面，可以透過Pivi Pro系統自由設定。而為增加方便性，固定於畫面兩側的側邊欄還包括媒體、導航和攝影鏡頭等功能的快捷控制鍵。Pivi Pro具備行動裝置連結功能，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，位於中控台新的置物空間設有無線充電，可提供即時快速的充電並減少對充電線的需求。

包括Pivi Pro、導航、車輛診斷、底盤和動力系統等 80% 車載軟體可透過SOTA進行更新，無需回廠更新。

New Range Rover Velar的舒適駕駛車艙採用先進的主動式道路降噪技術，最大限度地減少道路噪音－確保New Range Rover Velar提供同級距產品中最安靜的車室品質。此技術可感應外部聲音頻率，並透過車輛音響系統自動處理抗噪音功能，將車內整體噪音水準降低至少4dB，相當於將音量調低四級。New Range Rover Velar並搭載功能強大的Meridian音響系統；其中，以可供選配的Meridian™ 3D環繞音響系統為首，該系統使用多達17個揚聲器和750W的放大器功率，提供高傳真音樂播放，帶來身蒞其境的聆聽體驗。

New Range Rover Velar寧靜的車艙提供了Range Rover一致的精緻風格，可選配的便利功能提供更佳的舒適度，有效提升乘坐品質。JLR車輛專案執行總監，Nick Collins表示：「New Range Rover Velar 的一切都十分優雅，這體現在其豪華的內裝上。全新的座椅設計和溫馨、柔和的車艙照明在每次旅程的開始迎接乘員；而先進的健康功能，包括最先進的空氣淨化系統，確保了乾淨的車艙環境。結合Velar標誌性的智慧傳動系統，每次駕駛都能安穩愜意。」

可選配的舒適套件中，最新的進階車室負離子系統有助於促進乘員的健康，透過監測車艙內部和外部空氣中的CO2和PM 2.5進行相對應的過濾與調整，提供卓越的空氣品質。乘員只需按下Pivi Pro中「空氣品質」頁面上的「淨化」按鈕即可減少內部有害過敏原或顆粒物的濃度。該系統還結合了nanoe™ X技術來對抗病原體，並有助於顯著減少氣味、細菌和過敏原。作為舒適選配套件的一部分，可調式車室氛圍燈提供30種內裝顏色可供選擇，用於點綴車門、控制台和足踏空間。預設的顏色主題讓您更容易找到完美的組合。

所採2.0 升四缸引擎現在配備了換檔更平穩的新八速自動變速箱，提供250PS和365Nm的最大動力，0-100 km/h加速只需7.5秒。可選配的動態駕馭套件包括Configurable Dynamics跑車化個人設定、電子氣壓懸吊、Adaptive Dynamics 主動動態控制系統、紅色煞車卡鉗、Terrain Response 2第二代全地形反應系統含動態程式設定。Adaptive Dynamics主動動態控制系統確保懸吊阻尼硬度於不同駕駛條件下進行即時的調整，從而提高乘坐舒適質感；先進的底盤和懸吊，針對越野駕駛的特定校準，提供不論鋪裝路面或越野地形，皆有卓越的性能和敏捷性。

搭載智慧扭力分配系統與全輪驅動系統，承襲Range Rover強大的功能，從而保證了卓越的全地形性能。無論是在道路上的動態行駛或是在濕滑路面上從靜止狀態起步，它都能提供最佳的扭力分配以適應各種道路條件。Terrain Response 2第二代全地形反應系統可透過Pivi Pro系統進行調整，讓駕駛選擇不同的車輛設定，包括Eco、舒適、草地-礫石-雪地、泥濘地、沙地、動態和自動模式。每個模式都會改變包括引擎、變速箱、全輪驅動系統、懸吊和穩定控制系統的設定，以獲得最佳的牽引力和動態表現。