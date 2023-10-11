海外併購又一樁？樺漢12日清晨重訊說分明

工業電腦廠樺漢（6414）公告12日清晨5點30分將召開重訊記者會，說明子公司Kontron AG董事會決議事項，市場推估可能與海外併購有關，延續擴大AIoT軟體、儲能市場布局策略。
樺漢11日公告，將於12日5時30分召開重訊記者會，由董事長特助林沄閒說明子公司Kontron AG董事會決議事項。
樺漢董座朱復銓先前表示，集團近年陸續透過資源整合，在硬體端已有完整產品線，未來布局重心將以軟硬整合系統解決方案為主。
市場推估，本次樺漢子公司Kontron AG董事會決議事項可能延續此發展方針，透過併購方式取得海外軟硬體整合技術，擴大智慧城市、交通、儲能等應用布局。
事實上，為拓展AIoT全球市場，樺漢今年在軟體布局動作積極，先後投資Cacafly、Gemini及樺康智能等，開展雲網結合服務，應用領域涵蓋智慧建築、智慧運輸等ESG新業務，子公司Kontron AG並取得Rugged Computing Group 100％持股及ALTIMATE全數股權。
樺漢9月營收107.8億元，月增8.7％，年減1.9％；第三季營收299.2億元，季增3.3％、年增2.6％；累計前三季營收873.8億元，較去年同期成長16.5％。
公司表示，將持續發揮整合平台的資源、優化業務接單結構、提升研發設計與生產技術與服務品質等效益，同步落實IPC 3.0轉型增值，聚焦智慧城市、智慧園區、智慧工廠、智慧建築、智慧能源、半導體等各市場擴大整體業務接單動能，積極推進「軟體＋軟硬方案訂閱式服務」訂單占整體業績比重。