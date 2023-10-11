上緯處分風睿能源完成交割 16億入袋退出離岸風電

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

完全退出了！台灣最早投入離岸風電開發的上緯投控，今宣布手上風睿能源最後5％持股，完成交割給美國紐約的資產管理公司Stonepeak。加上2019年先出售95％，合計100％股份都賣給同一家公司，共收穫16億多台幣入袋到此上緯已完全無離岸風電持股，「切割」乾淨後，未來公司專注新可回收材料市場。

上緯2012年起投入離岸風場開發，隔年取得政府離岸風電第二階段示範商資格，其後分兩階段於2016年、2019年完成竹南外海的海洋風電，總計22支風機128MW容量。但股權後來分別授予麥格理投資、沃旭能源、日本JERA能源後，僅保留7.5％持股。

另外，上緯透過風睿能源(原上緯新能源)，還持有另一座海能風場25％股權，但風睿先於2019年把95％股權都賣給美國Stonepeak，只留5％股權，讓上緯投控間接持有海能股權大降至1.25％。

這些動作都早宣布上緯不玩離岸風電，今年等於來趟大結清，上述海洋風場保留的7.5％股權，年初1月先宣布賣給Stonepeak，收穫處份利益6.8億元現金，9月再把風睿剩下5％股權打包給同一家公司，再獲4477萬台幣。

等於年初上緯先無海洋股權，今天後，連海能風場最後1.25％持股也告喪失。以賣出風睿能源來說，首波95％股權處分利益15億9883萬台幣，最後5％股權交易後，獲利4477萬台幣，合計出售風睿共獲利16億4000多萬。這比原最早交易總價18億低，上緯解釋，是融資成本高於預期、疫情造就的施工延遲，造成成本墊高關係。

上緯宣示，此後就淡出離岸風電開發，對風電綠能的重視會轉為聚焦在材料開發上。投控董事長蔡朝陽表示，未來將持續於碳中和及循環經濟領域加速前進，致力於可回收材料業務與研發。

上緯已推出再生系列產品包括再生碳纖維塑膠粒、再生碳纖維氈、再生碳纖維蓆。目前在台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料。預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2000噸回收複合材料，最終設計產能為5000噸，另外歐洲產能建置也在洽談中。

上緯還與工研院合作，藉助其長期在電子材料耕耘，開發印刷電路板及銅箔基板等材料的回收再利用市場。