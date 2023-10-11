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以巴衝突 財政部：對出口短期直接影響有限

以巴衝突，財政部：對出口短期直接影響有限。圖／本報資料照片
以巴衝突，財政部：對出口短期直接影響有限。圖／本報資料照片

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以巴衝突升溫，財政部11日指出，對出口、經濟和物價等長期影響因為需要時間發酵，目前尚無法評估，言之過早；若以短期對出口直接影響來看，則十分輕微有限。

財政部表示，以2022年來說，台灣對以色列出口12.2億美元、占出口的0.2％，主要項目包括電子零組件約28％、資通訊及視聽產品約24％及金屬及其基本製品9％；進口則約21.5億美元，占比0.5％，其中精密儀器57％、礦產15％。至於對巴勒斯坦的出口僅520萬美元，且沒有進口。

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