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5度組團參加捷克工業展 台灣館為機械橡膠搶市場

  • 中時即時 王玉樹
捷克布魯諾國際工業展設置台灣館，參展企業遠丞鋁業向捷克代表處經濟組組長劉若斐(左3)、貿協華沙台貿中心主任吳春見(左4)與捷克貴賓介紹產品。(貿協提供)
捷克布魯諾國際工業展設置台灣館，參展企業遠丞鋁業向捷克代表處經濟組組長劉若斐(左3)、貿協華沙台貿中心主任吳春見(左4)與捷克貴賓介紹產品。(貿協提供)

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捷克「布魯諾國際工業展」10日起舉辦4天，外貿協會第5度組團前往設置台灣館，這次共帶領金屬加工、塑膠射出等18家企業前往，要打入捷克及中東歐機械與零件市場。

布魯諾國際工業展今年邁入第64屆，是中東歐最具規模的綜合工業展，計有來自美、德、波蘭、斯洛伐克、日、韓、巴西及印度等40國、超過1500家企業參展，聚焦手工具、機械配件、橡塑膠機械、自動化設備及測量技術等。

我國駐捷克代表處經濟組組長劉若斐出席主持台灣館開幕，貿協華沙台灣貿易中心主任吳春見、布魯諾商會理事長Ladislav Chodák、台捷商會會長等共同剪綵。

劉若斐表示，捷克擁有良好工程及研發能力，與我國在ICT、智慧製造、AI應用等產業能力互補，可為雙方擴大合作的基礎與模式。吳春見則指，我國為捷克第三大工具進口來源國，近年捷克進口需求持續增加，我國企業可藉由參加此展，快速進入市場及建立人脈。

台灣館企業攤位首次採用燈箱展示海報，取代傳統隔間板，整體設計新穎，成為展場焦點，18家參展企業展示金屬加工機械及零組件、塑膠射出、手工具等優質產品。

參展企業包括河見電機、榮田精機、廣積科技、中國砂輪等，其中榮田為首次參展，現場展示VL-100CA航太智能立式車床，以智造取代製造，收集數據把產能效率最大化，第二次參展的銓寳工業則看好捷克市場潛力，持續深耕中東歐市場。

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