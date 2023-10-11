秋節帶動！乾杯9月營收4.2億 烤出最旺一季

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受惠中秋節慶帶動，日式燒肉龍頭乾杯(1269)9月營收4.2億元，年增11.09％，續寫同期、累計新高，加上暑期聚餐旺季，推升第三季營收13.02億元，季增15.09％，年增15.12％，刷新單季歷史新高。展望後市，雙十連假與百貨周年慶人潮活絡，Q4看旺可期，旗下最頂級鍋物品牌也將於10月底亮相。

乾杯今日公布9月自結合併營收4.2億元，月減7.39％，年增11.09％，創同期新高。其中，台灣事業營收3.28億元，月增1.11％、年增21.11％；中國大陸事業營收達0.92億元，月減28.82％、年減14.32％。累計前9月合併營收36.68億元，年增34.66％。

乾杯集團表示，9月營收主要受惠中秋節效應推升台灣事業業績，集團旗下四大燒肉品牌中秋連假來客數較平日成長4.5倍，加上老乾杯、黑毛屋本家進駐板橋大遠百與高雄漢神百貨，共3間新店搶於中秋節正式開幕，挹注新成長動能，餐飲整體業績表現亮眼。旗下電商零售事業「乾杯超市」今年中秋限定燒肉禮盒廣受民眾歡迎，檔期銷量較去年成長3倍，首次銷破3千盒，帶動單月營收衝破千萬佳績，為營收推升的助力之一。

展望Q4，十月有雙十連假與全台百貨周年慶輪番登場、帶來人潮加持。加上中秋節後天氣轉涼，鍋物需求也逐漸提升，旗下鍋物業態「麻辣45」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」陸續推出新鍋物吸客、搶攻暖胃商機。集團新打造旗下最頂級鍋物品牌也將於10月底亮相，秋冬有望帶動相關業績成長，營運動能無虞。