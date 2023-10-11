寓教於樂！學校自創鐵道桌遊 帶遊戲中認識海線鐵道

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台中市大肚區山陽國小身處海線地區，為讓學童認識在地海線鐵道，教師們日前共同研發出1組海線鐵道桌遊，利用桌遊讓學童在遊戲過程認識海線鐵道歷史與特色，相當特別；校長王派仁11日表示，希望能透過桌遊寓教於樂，自然將知識融入學童的記憶中，或許未來也能推廣到更多海線學校。

海線鐵道自日據時代開闢，起訖點為苗栗竹南至彰化，台中路段沿途行經大甲、清水、沙鹿、龍井、大肚等區，全線尚存5座檜木造火車站，位於台中市大甲區的日南車站以及大肚區的追分車站正是其中2座。在地山陽國小教師們共組桌遊小組進行討論和發想，與桌遊設計公司合作，自創出版1組海線鐵道桌遊，讓學童更深入了解海線鐵道歷史與特色。

王派仁表示，他認為海線鐵道是全台非常重要的文化資產，山陽國小也身處海線地區，一直有將海線鐵道納入校本課程中，也會帶領學童搭乘鐵路，讓學童實地認識。當時想到若透過桌遊設計，可以透過遊戲的過程讓學童有更扎實的學習。

王派仁說，寓教於樂可以助學童自然而然的吸收知識，過程中可以了解原來海線鐵道和山線鐵道是並行、原來海線和山線鐵道曾存在一點相互競爭的關係，也透過遊戲過程認識海線鐵道的特色，比如沿路各站點、沿路的風景特產和海線鐵道的站別等，不用死背硬記。

他說，研發過程最困難的是要挑選基礎材料並蒐集完善，再來是用什麼方式進行？首先盡量讓桌遊設計能呈現很好的歷史脈絡、文獻上也須正確、完備，至於玩法部分則希望不落入俗套；教師們也玩過很多次，從中調整，感謝主任和老師們積極提供想法、一起完成。

王派仁表示，預計將桌遊作為實地走訪鐵路的前導課程，也會融入低年級課程，或許未來有機會也能推廣到海線各個學校、台灣各地區，去認識、體驗海線鐵道的文化資產。