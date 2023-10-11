數字科技第三季營收5.61億元 再創歷史單季新高

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網路生活平台數字科技（5287）11日公告9月合併營收1.82億元，較去年同期成長10％，第三季合併營收5.61億元，超越上季（第二季）的5.43億元，再創歷史單季新高，累計前三季合併營收15.97億元，年增率11％，創歷史同期新高。

數字科技表示，9月營收受惠於台灣591房屋不斷優化用戶者的使用需求，大幅提高用戶者的黏著度，且新增提高曝光率的加值收費方式，刊登業務量增長；8891汽車透過優化商業模式，增加多元收費管道，並提升新車業代曝光效果；加上服務業人才需求提升，旗下人力平台快速提供企業求職者履歷媒合服務，提升小雞上工及518熊班營收增長，推升第三季合併營收達5.61億元，年增率11％，再創歷史單季新高。

在永續發展（ESG）的浪潮下，數字科技今年投入超過新台幣200萬元，在台東、屏東共種植超過8,000株樹木，覆蓋面積達5.7公頃，落實環境保護責任。且公司高度重視旗下各平台的服務品質、會員隱私及資訊安全的管理，2013年已成立「個資管理審查委員會」，持續不斷更新會員帳號保護機制，致力落實個人資料的安全保護。

展望第四季，數字科技長期不斷優化既有平台端使用者體驗，增加多元的收費方式，並持續優化集團品牌力，積極擴增異業合作機會，提高各平台價值，以期成熟平台擴大服務廣度、新創平台品牌知名度提升，今年將維持全年營收成長，中長期營運穩健向上。